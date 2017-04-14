بوتفليقة في رسالة للصحفيين: اكشفوا للمواطنين المؤامرات التي تحاك ضدنا

دعا رئيس الجمهورية عب العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، الصحفيين إلى توعية المواطنين بالأخطار التي تواجهها الجزائر والمؤامرات التي قد تحاك ضدها.

وقال في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير "أناشدكم أن تراعوا دوركم في الحفاظ على استقرار الجزائر ووحدتها والاستمرار في توعية المواطنين بمخاطر الإرهاب وحيال كل الأزمات التي تحيط بنا والمؤامرات التي قد تدبر ضد بلادنا".

وأضاف "في كنف هذا التنوع للآراء والأفكار الذي هو سمة العناوين و مصادر الخبر في بلادنا أستنهض حسكم الوطني لكي تسخروا مهاراتكم واحترافيتكم من أجل تقديم خدمات نافعة مفيدة لشعبكم ودولتكم".

كما دعا رئيس الدولة الأسرة الإعلامية إلى المساهمة في "الحفاظ على هويتنا الوطنية الإسلامية العربية الأمازيغية، هوية علينا جميعا أن نضعها في مأمن من أي محاولة لتلويثها أو استعمالها ضد وطنكم الجزائر الواحدة الموحدة".