جندت المديرية العامة للحماية المدنية تحسبا لإجراء الانتخابات التشريعية، الخميس، 26 ألف عون تدخل بمختلف الرتب مجهزين بإمكانيات مادية تتمثل في 812 سيارة إسعاف و812 شاحنة إطفاء، وهذا من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين على مستوى 12130 مركز اقتراع على المستوى الوطني.
وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تحوز "الشروق" نسخة منه، فإن هذا الجهاز الأمني يمكن تعزيزه بالإمكانيات البشرية والمادية لوحدات القطاع العملية في حالة تطلب الأمر ذلك.
من جهة أخرى، قامت المصالح التنقية للوقاية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية بزيارات أمنية على مستوى القاعات وكذا الأماكن العمومية التي احتضنت مختلف فعاليات التجمعات والمهرجانات الخاصة بالحملة الانتخابية، وهو نفس الإجراء الذي شمل أيضا مراكز الاقتراع على المستوى الوطني.
وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن الهدف المرجو من هذه الزيارات الوقائية هو الحرص على مدى مطابقتها لشروط أمن وسلامة مستعمليها.
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26 ألف عون حماية مدنية لضمان سلامة المواطنين خلال الإنتخابات
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
جندت المديرية العامة للحماية المدنية تحسبا لإجراء الانتخابات التشريعية، الخميس، 26 ألف عون تدخل بمختلف الرتب مجهزين بإمكانيات مادية تتمثل في 812 سيارة إسعاف و812 شاحنة إطفاء، وهذا من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين على مستوى 12130 مركز اقتراع على المستوى الوطني.
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وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تحوز "الشروق" نسخة منه، فإن هذا الجهاز الأمني يمكن تعزيزه بالإمكانيات البشرية والمادية لوحدات القطاع العملية في حالة تطلب الأمر ذلك.
من جهة أخرى، قامت المصالح التنقية للوقاية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية بزيارات أمنية على مستوى القاعات وكذا الأماكن العمومية التي احتضنت مختلف فعاليات التجمعات والمهرجانات الخاصة بالحملة الانتخابية، وهو نفس الإجراء الذي شمل أيضا مراكز الاقتراع على المستوى الوطني.
وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن الهدف المرجو من هذه الزيارات الوقائية هو الحرص على مدى مطابقتها لشروط أمن وسلامة مستعمليها.