امتثل 12 حراقا جزائريا، الثلاثاء، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة جنح وهران، عن فعل الهجرة غير شرعية، أين استفاد الجميع من الاستدعاء المباشر.
وكانت السلطات الإسبانية قد رحّلت قبل أيام 12 حراقا جزائريا من أعمار مختلفة، نحو ميناء وهران، بعدما ضبطوا من دون وثائق قانونية تثبت إقامتهم على تراب هذا البلد.
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طرد 12 "حراقا" جزائريا من إسبانيا
ش. فؤاد
امتثل 12 حراقا جزائريا، الثلاثاء، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة جنح وهران، عن فعل الهجرة غير شرعية، أين استفاد الجميع من الاستدعاء المباشر.
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وكانت السلطات الإسبانية قد رحّلت قبل أيام 12 حراقا جزائريا من أعمار مختلفة، نحو ميناء وهران، بعدما ضبطوا من دون وثائق قانونية تثبت إقامتهم على تراب هذا البلد.