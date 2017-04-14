طرد 12 "حراقا" جزائريا من إسبانيا

date 2017/05/02 views 1980 comments 0
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icon-writer ش. فؤاد

امتثل 12 حراقا جزائريا، الثلاثاء، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة جنح وهران، عن فعل الهجرة غير شرعية، أين استفاد الجميع من الاستدعاء المباشر.

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وكانت السلطات الإسبانية قد رحّلت قبل أيام 12 حراقا جزائريا من أعمار مختلفة، نحو ميناء وهران، بعدما ضبطوا من دون وثائق قانونية تثبت إقامتهم على تراب هذا البلد.

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