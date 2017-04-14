رئيس مصلحة طبية يُهين مراسل "الشروق" في بلعباس

تعرض مراسل "الشروق" بولاية سيدي بلعباس، الثلاثاء، لمحاولة اعتداء خطيرة وإهانة من طرف رئيس مصلحة أمراض النساء والتوليد البروفيسور أبو بكر، الذي حاول منعه من تصوير احتجاج الأطباء المقيمين بالمصلحة، الذين خرجوا للشارع من أجل التنديد بأوضاعهم المهنية.

تزامنا والاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير، صنع رئيس مصلحة أمراض النساء والتوليد مشهدا جديدا يعكس ما يعانيه أصحاب مهنة المتاعب، في سبيل تنوير الرأي العام ونقل معاناة مختلف شرائح المجتمع، عندما حاول منع مراسل "الشروق" من تصوير الاحتجاج الذي شنه الأطباء المقيمون أمام مقر المؤسسة، قبل أن يلجأ إلى إهانته والتلفظ بكلام بذيء بمسمع من جميع الأشخاص الذين كانوا متواجدين أمام المقر، والأخطر من ذلك فإن ما تلفظ به لسان البروفيسور كان على مسمع من طلبته وطالباته من الأطباء المقيمين، الذين يشرف على تأطيرهم بالمؤسسة.