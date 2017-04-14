وقع بالطريق السيار بين بومدفع وخميس مليانة

قتيلان في اصطدام شاحنة بـ 9 سيارات بعين الدفلى

date 2017/05/03 views 2270 comments 0
author-picture

icon-writer الشروق اون لاين

توفي شخصان وأصيب 10 آخرون على الأقل في حادثين منفصلين وقعا صبيحة الأربعاء، بالطريق السيار شرق –غرب الرابط بين بومدفع وخميس مليانة بولاية عين الدفلى.

icon-links تغطيات ذات صلة

وذكر مصدر من خلية الإعلام للحماية المدنية، لولاية عين الدفلى، أن الحادث الأول وقع على الساعة الرابعة صباحا وأودى بحياة شخص إثر اصطدام بين شاحنتين. أما الحادث الثاني، فوقع على الساعة السادسة و50 دقيقة وتسبب في هلاك شخص وجرح 10 أخرين على الأقل إثر اصطدام بين شاحنة و9 سيارات.

icon-tags
  • print