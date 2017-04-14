وقع بالطريق السيار بين بومدفع وخميس مليانة قتيلان في اصطدام شاحنة بـ 9 سيارات بعين الدفلى

توفي شخصان وأصيب 10 آخرون على الأقل في حادثين منفصلين وقعا صبيحة الأربعاء، بالطريق السيار شرق –غرب الرابط بين بومدفع وخميس مليانة بولاية عين الدفلى.

وذكر مصدر من خلية الإعلام للحماية المدنية، لولاية عين الدفلى، أن الحادث الأول وقع على الساعة الرابعة صباحا وأودى بحياة شخص إثر اصطدام بين شاحنتين. أما الحادث الثاني، فوقع على الساعة السادسة و50 دقيقة وتسبب في هلاك شخص وجرح 10 أخرين على الأقل إثر اصطدام بين شاحنة و9 سيارات.