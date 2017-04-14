سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى تخفيف التوتر الناجم عن ضربات جوية نفذتها أمريكا في أفريل ضد سوريا حليفة روسيا وعبرا عن رغبتهما في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا وإقامة مناطق آمنة للاجئين.
وتحدث الزعيمان هاتفياً للمرة الأولى منذ توتر العلاقات الأمريكية الروسية جراء الهجوم الأمريكي على قاعدة جوية سورية. ووضع الزعيمان الأساس لما قد يكون أول اجتماع مباشر بينهما في جويلية.
وأشارت بيانات من البيت الأبيض والكرملين إلى أن الزعيمين أجريا محادثة بناءة شملت أيضاً كوريا الشمالية والحرب على المتشددين الإسلاميين في أنحاء الشرق الأوسط.
وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، إن الاتصال الهاتفي جاء بناء على طلب من بوتين ووصف الاتصال بأنه مسعى لطرح أفكاره من أجل سوريا.
وكان ترامب أمر بتنفيذ الضربات الجوية رداً على هجوم بأسلحة كيماوية ألقت فيه واشنطن باللائمة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وأثارت الضربات الأمريكية احتجاجات من روسيا الحليف الوثيق للحكومة السورية. وقالت موسكو إن المعارضة السورية هي المسؤولة عن استخدام غاز الأعصاب.
وقال البيت الأبيض، إن الزعيمين اتفقا على أن "جميع الأطراف ينبغي أن تفعل ما في وسعها لإنهاء العنف" في سوريا.
وذكر البيت الأبيض في بيان: "المحادثة كانت جيدة للغاية وشملت نقاشاً بشأن مناطق آمنة.. لتحقيق سلام دائم لأغراض إنسانية والكثير من الاعتبارات الأخرى".
وكان ترامب قد دأب خلال حملته الرئاسية العام الماضي على القول بأنه يرغب في إقامة مناطق آمنة للاجئين السوريين تتكفل بنفقاتها دول الخليج لئلا تكون هناك حاجة للاجئين للانتقال إلى أماكن أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة.
وعبر ترامب أيضاً خلال حملة الانتخابات عن رغبته في إقامة تحالف أمريكي مع روسيا لقتال المتشددين الإسلاميين وهو هدف لم يتحقق منذ توليه السلطة في 20 جانفي.
وأضاف البيت الأبيض، أن واشنطن سترسل ممثلاً إلى محادثات وقف إطلاق النار في سوريا في أستانة في كازاخستان يومي الأربعاء والخميس.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ستوارت جونز القائم بأعمال مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى سيحضر محادثات أستانة بصفة مراقب.
وقال الكرملين، إن بوتين وترامب اتفقا على تكثيف الحوار بهدف إيجاد سبل لتعزيز وقف إطلاق النار.
وذكر الكرملين في بيانه: "الهدف هو تهيئة الظروف لإطلاق عملية من أجل حل فعلي في سوريا. هذا يعني أن وزيري الخارجية الروسي والأمريكي سيبلغان الزعيمين بشأن التقدم في هذا الاتجاه".
وقال بيان البيت الأبيض، إن ترامب وبوتين "تحدثا بشأن أفضل السبل لحل الوضع البالغ الخطورة في كوريا الشمالية".
وذكر الكرملين أن الزعيمين بحثا أيضاً فرص عقد أول لقاء مباشر بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ يومي السابع والثامن من جويلية.
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ترامب وبوتين يبحثان وقف إطلاق النار في سوريا
رويترز - الشروق أونلاين
سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى تخفيف التوتر الناجم عن ضربات جوية نفذتها أمريكا في أفريل ضد سوريا حليفة روسيا وعبرا عن رغبتهما في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا وإقامة مناطق آمنة للاجئين.
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وتحدث الزعيمان هاتفياً للمرة الأولى منذ توتر العلاقات الأمريكية الروسية جراء الهجوم الأمريكي على قاعدة جوية سورية. ووضع الزعيمان الأساس لما قد يكون أول اجتماع مباشر بينهما في جويلية.
وأشارت بيانات من البيت الأبيض والكرملين إلى أن الزعيمين أجريا محادثة بناءة شملت أيضاً كوريا الشمالية والحرب على المتشددين الإسلاميين في أنحاء الشرق الأوسط.
وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، إن الاتصال الهاتفي جاء بناء على طلب من بوتين ووصف الاتصال بأنه مسعى لطرح أفكاره من أجل سوريا.
وكان ترامب أمر بتنفيذ الضربات الجوية رداً على هجوم بأسلحة كيماوية ألقت فيه واشنطن باللائمة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وأثارت الضربات الأمريكية احتجاجات من روسيا الحليف الوثيق للحكومة السورية. وقالت موسكو إن المعارضة السورية هي المسؤولة عن استخدام غاز الأعصاب.
وقال البيت الأبيض، إن الزعيمين اتفقا على أن "جميع الأطراف ينبغي أن تفعل ما في وسعها لإنهاء العنف" في سوريا.
وذكر البيت الأبيض في بيان: "المحادثة كانت جيدة للغاية وشملت نقاشاً بشأن مناطق آمنة.. لتحقيق سلام دائم لأغراض إنسانية والكثير من الاعتبارات الأخرى".
وكان ترامب قد دأب خلال حملته الرئاسية العام الماضي على القول بأنه يرغب في إقامة مناطق آمنة للاجئين السوريين تتكفل بنفقاتها دول الخليج لئلا تكون هناك حاجة للاجئين للانتقال إلى أماكن أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة.
وعبر ترامب أيضاً خلال حملة الانتخابات عن رغبته في إقامة تحالف أمريكي مع روسيا لقتال المتشددين الإسلاميين وهو هدف لم يتحقق منذ توليه السلطة في 20 جانفي.
وأضاف البيت الأبيض، أن واشنطن سترسل ممثلاً إلى محادثات وقف إطلاق النار في سوريا في أستانة في كازاخستان يومي الأربعاء والخميس.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ستوارت جونز القائم بأعمال مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى سيحضر محادثات أستانة بصفة مراقب.
وقال الكرملين، إن بوتين وترامب اتفقا على تكثيف الحوار بهدف إيجاد سبل لتعزيز وقف إطلاق النار.
وذكر الكرملين في بيانه: "الهدف هو تهيئة الظروف لإطلاق عملية من أجل حل فعلي في سوريا. هذا يعني أن وزيري الخارجية الروسي والأمريكي سيبلغان الزعيمين بشأن التقدم في هذا الاتجاه".
وقال بيان البيت الأبيض، إن ترامب وبوتين "تحدثا بشأن أفضل السبل لحل الوضع البالغ الخطورة في كوريا الشمالية".
وذكر الكرملين أن الزعيمين بحثا أيضاً فرص عقد أول لقاء مباشر بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ يومي السابع والثامن من جويلية.