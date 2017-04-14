مصادر مطلعة أكدت أن والي المدية أمر بحل القضية أصحاب القطع الأرضية ببوغزول.. 25 سنة من الإنتظار دون جدوى

طالب مستفيدون من 273 قطعة أرضية منذ سنة 1992 ببلدية بوغزول جنوب المدية السلطات الولائية بإيجاد حلول عاجلة لقضيتهم التي طال أمدها أو منحهم رخص البناء، خاصة وأن العديد منهم يملكون عقودا تثبت ملكيتهم لهذه القطع الأرضية، وقاموا بكل الإجراءات اللازمة المتعلقة بذلك.

غير أنّ قرارات التوقيف التي توالت من طرف المتعاقبين على المجلس البلدي لبلدية بوغزول منذ 25 سنة لم يجد لها أصحاب القطع الأرضية تفسيرا، علما أن الكثير منهم من حصل عليها شابا ليجد نفسه على باب الشيخوخة، في حين فارق بعضهم الحياة ولم يتمكن من بناء سكن على قطعته الأرضية.

ويرجع بعض المتّتبعين غموض هذه القضية لمشروع المدينة الجديدة الذي يبقى هو الآخر غامضا خاصة بعد التوقفات العديدة وفتراتها الطويلة، على اعتبار إمكانية اقتطاع شركة "دايو" جزءا من التجزئة العقارية، وهو ما يعززه اقتراح أخير عرضته السلطات الولائية الحالية التي أبدت نيّة كبيرة في حلّ الملف عكس المسؤولين السابقين، إذ اقترحوا منطقة بحّة كبديل لتعويض أصحاب القطع الأرضية فيها، وهو الاقتراح الذي يبقى بين أخذ وردّ في ظلّ رفض المستفيدين منطقة بحّة التي قيل إنها غير صالحة للبناء، وهو ما نفته جهات تقنية متخصّصة.

وفي ردها على هذه القضية بعد طرحها عليها، أكدت مصادر مطلعة من ولاية المدية، أن الوالي قد كلف شخصيا الأمين العام بمتابعة الملف، وإيجاد حل سريع له والوصول إلى أرضية اتفاق مع الوكالة العقارية تضمن حقوق مواطني بوغزول وتبيّن من خلال المعني أن حلّ هذه المشكلة التي دامت عقدين ونصف العقد من الزمن بات قريبا.