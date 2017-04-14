إصابة زعيم بوكو حرام في غارة جوية

أ ف ب - الشروق أونلاين

أصيب زعيم جماعة بوكو حرام أبو بكر الشكوي بجروح وقتل أحد معاونيه في غارة جوية نفذت في شمال شرق نيجيريا، كما أوردت وكالة فرانس برس عن مصادر مدنية وأمنية، الأربعاء.

وقصفت مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو النيجيري مقاتلين تجمعوا للصلاة في بلدة بالا على بعد 40 كلم من دامبوا عند تخوم غابة سامبيسا الجمعة الماضي.

وقال مصدر على اتصال مع بوكو حرام، إن "الشكوي أصيب بجروح في القصف ويعتقد أنه يتلقى العلاج قرب الحدود النيجيرية مع الكاميرون قرب كولوفاتا".

وأضاف "قتل نائبه أبو مصطفى الملقب بملام أبا في الهجوم مع مسؤول كبير آخر هو أبو بكر غاشوا الملقب بأبي عائشة".

وأعطى باباكورا كولو العضو في ميليشيا مدنية في ميداغوري رواية مماثلة، مؤكداً أن "الشكوي أصيب بجروح في حين قتل عدد من معاونيه".

وتابع "بين القتلى نائبه ويدعى ملام أبا. لحقت بهم خسائر بشرية فادحة لأن القصف استهدف تجمعاً كبيراً لمناصريه خلال صلاة الجمعة".

ولم يصدر أي تعليق من الجيش النيجيري. وكانت السلطات زعمت في السابق بأنها قتلت الشكوي ثلاث مرات.