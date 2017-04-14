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عامان حبسا لشاب أشبع طبيبا ضربا
طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية في حق ثلاثيني بتهمة الضرب والجرح العمدي وتحطيم ملك الغير والتي راح ضحيتها طبيب عسكري.
قضية الحال حسب مجريات المحاكمة،تعود إلى تاريخ استدعاء الطبيب العسكري إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي للنظر في حالة مستعجلة وفي طريقه صادف الضحية الذي رفض إفساح الطريق الأمر الذي جعله يستعمل المنبه إلا ان المتهم انهال عليه ضربا منح على إثره 14 يوما من طرف الطبيب الشرعي إضافة إلى تعرض سيارته إلى تحطيم جزئي.
المتهم المتواجد رهن المؤسسة العقابية بالحراش أنكرا التهم المنسوبة إليه وقال إن المعني قام باستفزازه، مما جعله يتبادل معه الشتائم من دون الوصول إلى التشابك بالأيدي وأن التهم الموجه إليه من طرف الضحية غير صحيحة، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.
SoloDZ2017/05/03 على 17:461
اشبعه ههه اشبع يعني ان الطبيب هو من طلب ذلك وهو كلام شارع والاصح ابرحه ضربا !
02017/05/03 على 19:10
الاعتيدأة والاجرم كل هذا يعود الي العدل
amin - alger2017/05/03 على 17:592
ياترى لو كان الطبيب مدني !!!!!اصلا المشكل حدث في الطريق لا علاقة للطب بالقضية لانه نعرف اطباء تم الاعتداء عليم و هم بالمتشفيات لكن لا حساب و لا عقاب
الفرق مش طبيب ولا لا الفرق عسكري و لا لا
بلاد العجب2017/05/03 على 18:50
اعرف شابا "صائعا " كابران في الجيش الشعبي اشبع طبيبا عسكريا برتبة رائد أمام الناس وفي وسط المدينة " أعطالو هراوة الكلاب " الدم يسيل من كل جهة ، وبعد شهرين متتاليين ، استدعي الكابورال للمحكمة وحكم عليه ب 06 أشهر غير نافذة ، بحجة الدفاع عن النفس ، والسبب يرجع أن الرائد حسب روحو حاجة ، وهو والو ، وهنا القاعدة مقلوبة "الضعيف ياكل القوي "