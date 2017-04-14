مقتل شخص و22 جريحا في سقوط حافلة في منحدر بميلة

خلف حادث مرور وقع صبيحة الأربعاء، في حدود الساعة السابعة و50 دقيقة، على الطريق البلدي غير المرقم الرابط بين جبل عقاب عين السمارة بولاية قسنطينة، بالمكان المسمى مشتة جبل عقاب التابعة إقليميا لبلدية وادي العثمانية جنوب ميلة، مقتل شاب، يدعى "ح. ي"، البالغ من العمر 33 سنة، وإصابة 22 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 6 و57 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى وادي العثمانية، لتلقي العلاج من طرف أعوان الحماية المدنية.

حيث قامت المصالح الاستشفائية بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ومن بينهم نساء وأطفال وشيوخ من بينهم سائق الحافلة في العقد الرابع من العمر كانت إصابته في الأطراف السفلى خطيرة، إضافة إلى شخصين آخرين تم نقلهما في حالة حرجة جدا إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة لتلقي العلاج.

وقد غادر أغلب المصابين المستشفى بوادي العثمانية بعد تقديم العلاج اللازم لهم من طرف طاقم طبي، بحضور رئيس بلدية وادي العثمانية الذي تنقل إلى مكان الحادث والمستشفى للوقوف على حالة المصابين وذويهم الذين غصت بهم مصالح الاستعجالات الطبية بمستشفى وادي العثمانية، في وقت شرعت مصالح الدرك في معاينة مكان الحادث وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية له.

وحسب مصدر لـ "الشروق"، فإن الحادث وقع عقب انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع بيجو جي 9 تحمل ترقيم ولاية ميلة وسقوطها في منحدر. وتفيد ذات المصادر بأنها كانت متوجهة من منطقة جبل عقاب نحو مدينة عين السمارة بولاية قسنطينة، في حدود الساعة الثامنة، فيما تبقى أسباب الحادث مجهولة.