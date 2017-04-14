الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي بمالي

أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابي الذي ارتكب الثلاثاء بمنطقة سيغو واودى بحياة تسعة جنود ماليين، مؤكدة أن "هذا الاعتداء الجديد لن يثني أبدا من عزيمة جميع القوى الحية في مالي التي تتطلع للسلم".

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، في تصريح لـ"وأج" ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف القوات المسلحة المالية وأودى بحياة تسعة جنود"، وأشار المتحدث إلى أنه "على غرار الاعتداءات السابقة لن يثني هذا الاعتداء الجديد أبدا من عزيمة جميع القوى الحية في مالي التي تتطلع للسلم وللاستقرار والتي تسعى إلى تجسيدهما".

وأضاف "نعرب عن تعازينا لعائلات الضحايا ولمالي شعبا وحكومة ونؤكد لهم تضامننا"، وأشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى "التقدم المحرز في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر العاصمة والذي يشهد على عزم الماليين وشركائهم أعضاء المجتمع الدولي وعلى رأسهم الجزائر التي تترأس لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي على مواصلة جهودهم الثابتة لمساعدة الشعب المالي الشقيق على رفع جميع التحديات".