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عدم توفر الظروف المناسبة يعيق الإدلاء بأصواتهم
انعدام التهيئة يعيق انتخاب 3 ملايين معاق
تغافلت الإدارة الجزائرية عن تهيئة مراكز الانتخاب وفق ما يناسب فئة ذوي الإحتياجات الخاصة التي تعتبر كتلة مهمة، من حيث عدد الأصوات الانتخابية والتي تناهز 3 ملايين صوت.
وفي هذا السياق، تقول عتيقة معمري رئيسة الفيدرالية الوطنية للأشخاص المعوقين، في تصريح أدلت به للشروق، أن مراكز الانتخاب غير مهيئة للناخبين المعوقين الذين يجدون صعوبة في التنقل بها، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالطابق العلوي، وطالبت المتحدثة بتوفير قوائم انتخابية على طريقة البرايل بالنسبة للمكفوفين وتوفير أشخاص في مجال إشارات الصم البكم لتوجيه هذه الفئة خلال هذا اليوم الهام في حياة الجزائريين.
وأضافت معمري أنّ عدم توفر الظروف المحفزة للمعوق تؤخر أو تمنع خروجه لما يلاقيه من مشقة وعراقيل.
واعترفت ممثلة المعوقين بتقصير فيدراليتها في مجال التحسيس والتوعية بأهمية الأمر و"ما كانت الإدارة لتتجاهل مطالبنا لو أننا ركزنا كثيرا على الأمر".
وتعقّب معمري قائلة "كان يفترض على الإدارة أن تعمل معنا في الانتخابات وأن تستشيرنا أو تستفسر على الأقل عن تهيئة المراكز، لكن للأسف هذا لم يحدث"، ووعدت بتدارك الأمر في المواعيد الانتخابية المقبلة، فالتصويت حق من حقوق ذوي الإعاقة وعلى الإدارة تقديم كل التسهيلات لهم.
وأثنت المتحدثة على الدور الهام الذي يقوم به أعوان الحماية المدنية في مساعدة ومرافقة المعوقين حركيا لتمكينهم من أداء حقهم الوطني في الإدلاء بأصواتهم.
وتؤكد ممثلة المعوقين في الجزائر أنهم قوّة فارضة نفسها تستطيع التأثير على كافة الانتخاب من خلال 3 ملايين صوت يمثلونها وتعاطف أهاليهم وذويهم معهم، حيث ترفع عدد الأصوات إلى ما يناهز 7 ملايين وهو ما يفرض الاهتمام أكبر بهذه الشريحة في الاستحقاقات المقبلة.
وترشح لهذه الانتخابات التشريعية معوقان تعهدا مع الفيدرالية على خدمة مصالح هذه الشريحة في حال وطئت أقدامهما الغرفة السفلى وأن يقدما مشاريع على أرض الواقع تغير الوضع الراهن.
لا يحتاجون تهيئة - SoloDZ2017/05/03 على 21:421
3 ملايين (معاق) تاخذ 3 آلاف دج في الشهر .. هذه آخر فئة في المجتمع تفكر في الفوط
amin - alger2017/05/03 على 21:452
لا حول ولا قوة الا بالله
كي تخممو عليهم كيفاش عايشين ومبعد خمموا عليهم كيفاش ينتخبوا.
و سكان ديار العجزة نسيتوهم !!!!!!!!حتى اصواتهم محسوبة بصح كبار في السن مايسيطيوش
Karim - USA2017/05/03 على 22:093
معاقين حركيا الله يشفيهم يروحو يفوطيو على معاقين ذهنيا
ملاحظ2017/05/03 على 22:474
المعوقين لا يحتاجون لتصويت على ممثلين يحتقرونهم ويهينونهم ب4000 دج وكما تقول الوزيرة مسلم 4000 دج كافية....وزد حتى الانتخابات....