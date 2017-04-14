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وفاة رئيس هيئة البيعة في السعودية
أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عن وفاة رئيس هيئة البيعة في المملكة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأربعاء.
وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي الأربعاء إن الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود سيدفن غدا الخميس في مقبرة المسجد الحرام في مكة المكرمة.
ونعى عدد من الأمراء السعوديين رئيس هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية الأمير مشعل بن عبدالعزيز، الذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما.
saby - Algeria2017/05/03 على 19:491
رحم الله الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود واسكن الله روحه في جنة الخلد مع زمرة الانبياء والصالحين نتقدم لكم اسرة خادم الحرمين وال سعود بالتعازي والصبر والسلوان اليكم وندعو لفقيدكم بالرحمة والمغفرة تقبلو منا التعازي في فقيدكم رحمه الله ان لله وان اليه راجعون مواطن جزائري