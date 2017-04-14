وفاة رئيس هيئة البيعة في السعودية

date 2017/05/03 views 687 comments 1
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icon-writer وكالات

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عن وفاة رئيس هيئة البيعة في المملكة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأربعاء.

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وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي الأربعاء  إن الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود سيدفن غدا الخميس في مقبرة المسجد الحرام في مكة المكرمة.

ونعى عدد من الأمراء السعوديين رئيس هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية الأمير مشعل بن عبدالعزيز، الذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما.

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