وفاة رئيس هيئة البيعة في السعودية

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عن وفاة رئيس هيئة البيعة في المملكة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي الأربعاء إن الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود سيدفن غدا الخميس في مقبرة المسجد الحرام في مكة المكرمة.

ونعى عدد من الأمراء السعوديين رئيس هيئة البيعة في المملكة العربية السعودية الأمير مشعل بن عبدالعزيز، الذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما.