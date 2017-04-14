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ضجيج في المداومات وترقب في المقرات ولا حديث إلا عن الأصوات
الأحزاب تحت رحمة الصندوق!
- الرابع ماي يوحد الأرسيدي والإسلاميين والعمال
- أويحيى يعود إلى مسؤولياته بعد أن قال كل شيء في الحملة
- ولد عباس يخرج الناخبين من الفايسبوك ويجند خلية لمتابعة نسبة المشاركة
يتوجه أكثر من 23 مليون جزائري، الخميس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، في سادس انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار التعددية الحزبية، بموجب دستور فيفري 1989.
وسيشارك في العملية الانتخابية ما يزيد عن 50 حزبا وعشرات القوائم الحرة بعدد مرشحين فاق الـ12 ؟؟؟مترشح، بينهم أكثر من 4 آلاف امرأة، للتنافس على 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني.
وسخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نصف مليون مؤطر للإشراف على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى آلاف مراكز التصويت التي ستستقبل الهيئة الناخبة، ووسائل لنقل الناخبين، زيادة على مخطط أمني خاص لتأمين عملية الاقتراع من خلال نشر 44 ألف شرطي في الشوارع والأحياء الشعبية وأمام المقرات الحساسة والعمومية، في حين سيتكفل الجيش الوطني الشعبي بتأمين الحدود.
ولعل ما ميز انتخابات الرابع ماي 2017 أنها تجرى لأول مرة تحت أعين هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، التي قدمتها السلطة على أنها أحد الضمانات الأساسية لتنظيم استحقاقات شفافة ونزيهة حسب الخطاب الرسمي.
وأبانت الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم التاسع فيفري عزوفا رهيبا، ولامبالاة من قبل المواطنين، لكن الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكدت أنها ستنسحب على الساعة الثامنة صباحا من يوم الاقتراع كما سيمنع ولاة الجمهورية، الاقتراب من مراكز ومكاتب التصويت، "وذلك لترك الجزائريين يصوتون بكل حرية وشفافية". كما قدمت السلطة ضمانا ثالثا يتمثل في انتخاب الأسلاك النظامية خارج الثكنات.
ويبقى الرهان الأكبر الذي يخيف الأحزاب السياسية في تشريعيات الرابع ماي نسبة المشاركة، خاصة وأن هذه الانتخابات صاحبتها الكثير من الانتقادات بداية من كشف الأحزاب عن نوعية مرشحيها، وصولا إلى خطابات الأحزاب وبرامجها نهاية بحملات المقاطعة التي قادها شباب على مواقع التواصل الاجتماعي.
أويحيى.. المهمات الرئاسية تلهيه عن أعماله الحزبية
وعاشت الأحزاب في الساعات الأخيرة، من يوم الأربعاء حالة من الترقب والسوسبانس، ووضعت كل التشكيلات السياسية حظوظها في الميزان، خاصة وأن الهاجس الأكبر يبقى "العزوف". وشهدت المقرات المركزية لأكبر الأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات اليوم، هجرة جماعية من مناضليها، بينما شهدت مداوماتها الولائية حركية لافتة تحسبا لهذا الاستحقاق.
وفي جولتنا إلى مقر التجمع الوطني الديمقراطي، ببن عكنون، خيم صمت مطبق، ولم نلحظ وجود إلا الحارس المكلف بتأمين المقر.
وفضل القائمون على الحزب التوجه إلى مقر المداومة بالعاصمة، في وقت علمت "الشروق" أن الأمين العام للحزب لم يتوجه إلى المقر بحكم انشغالاته في منصبه كمدير ديوان رئاسة الجمهورية، وفضل متابعة اللحظات الأخيرة لتحضيرات الحزب وتقديم التوجيهات في الهاتف فقط، على أن يدلي اليوم بصوته بشارع باستور وسط العاصمة.
ولد عباس يُطارد الناخبين في الفايسبوك ويجند خلية لمتابعة نسبة المشاركة
وبأعالي العاصمة، شكل حزب جبهة التحرير الوطني، خلية متابعة لمجريات عملية التصويت، ورصد نسبة المشاركة كل ثلاث ساعات على أقصى تقدير، شبيهة بتلك المنصبة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وحسب ما علمته "الشروق" فإنه تم توزيع المهام على أعضاء المكتب السياسي والموظفين، من أجل معرفة كل التفاصيل، بالمقابل جند الحزب شبابا في مواقع التواصل الاجتماعي لحث الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع.
الصندوق يوحد الأرسيدي والإسلاميين والعمال
بالمقابل اتفق كل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، وتحالف حركة حمس، وحزب العمال على توحيد الصفوف من أجل مراقبة الصناديق درءا لأي محاولة للتزوير، خاصة بالولايات الداخلية والجزائر العميقة.
وقال مدير الحملة الانتخابية لولاية الجزائر العاصمة سعودي واعمر، لـ"الشروق" أن الأرسيدي ضبط كل الروتوشات واللمسات الأخيرة تحسبا لاستحقاق الرابع ماي، بما في ذلك توفير وسائل نقل لمراقبي تشكيلته السياسية ومؤطريه، لافتا إلى أن الجديد هذه المرة أن الحزب قرر التنسيق مع بقية الأحزاب الأخرى، على غرار تحالف حركة حمس، وحزب العمال، من أجل مراقبة الصناديق.
الأفافاس.. انتخابات بدون الدا حسين وتطلع للعودة
ويخوض حزب القوى الاشتراكية أول انتخابات تشريعية في غياب زعيمه الراحل حسين آيت أحمد، ويتطلع الحزب إلى تحقيق نتائج إيجابية تمكنه من العودة إلى الواجهة السياسية التي غاب عنها مؤخرا لتحقيق مشروعه الذي لم ير النور "الإجماع الوطني".
وقال الناطق باسم الحزب حسان فرلي في تصريح لـ"الشروق"، الأربعاء، إن مناضلي الحزب مجندون من أجل استحقاق اليوم، في انتظار النتائج النهائية للحكم عليه.
SoloDZ2017/05/03 على 22:051
انا نفوطي .. اذن انا قوطي !
بلقاسم2017/05/03 على 22:082
...والصندوق يشكو الأمم المتحدة لإنقاذه......من مرض....التزوير......ويناضد الشعب الحفاظ على أصواته.....زمنعها من التلوث.......ماشي كل واحد يرتاح في دارو خير....
طارق2017/05/03 على 22:083
ولو كلمة واحدة عن الشعب الذي طلق هذه الانتخابات بالثلاتة .هذه الاحزاب التي تسمي نفسها معارضة وتشارك السلطة في هذه المسرحية ستكتشف بعد اعلان النتائج الرسمية بانها مجرد ارانب فقط لان النظام حدد الكوتة مسبقا وسيكون الاغلبية لصالح احزاب الدولة كالعادة .الم يقل ولد عباس بان الافلان سيفوز وهذا الكلام صحيح لان الافة لان هو حزب الرئيس والدولة معا.نحن اغلبية الشعب نقول لكم منسوطيوش .
said - Algeria2017/05/03 على 22:274
كلنا صوت واحد...ماااااانسوطي مانفوطي.......
ملاحظ2017/05/03 على 22:415
رابع ماي: اسدال الستار للمسرحية التي شاهدناها طيلة شهرين مع الحملة الانتخابية هي الاقذر منذ 1962 وكاسابقها مزورة ومحسومة, حملة بين الفكاهة والمسخرة وقذف وتهديد وتخوين وتخويف لممثلين ادارو ظهورهم لشعب وضدهم بتصويت على القوانين لسلخهم لتعويض ما استفادوا من المزايا سخية وشكارة وبمنصبهم استحوذوا على مناصب والمشاريع برشاوي وشكاير وهم يجولون في التحواس بخارج فعذرا واقول لكم بفم المليان "مانصوتيش" وان شاء الله تنشوا الذباب فنحن نعلم جيدا ان صناديق هذه ستملئ بالأصوات منكم.
02017/05/03 على 22:526
على الرغم من أني مراحش نسوطي، لكن متأكد أن كاين لي راح يسوطي في بلاصتي، ونسبة المشاركة ستصل إلى الحد المطلوب بكل الوسائل وبشتى الطرق، الكولسة ستعمل عملها.
ملاحظ2017/05/03 على 22:587
صوتي لا اعطيها لكم ولو كنتم في رأس الكعبة, اشبعوا من شبح العزوف منا بعدما كنتم اشباح طيلة 5 سنوات او اكثر وترجعوا اشباح 5 سنوات المقبلة واطلبوا من ولد عباس يعطيكم اصوات فله حل لكم.......وان شاء الله 80% مقاطعة وتكون صفعة..."مانصوتيش"...
كاره2017/05/03 على 23:008
من كثرة الوعود الكاذبة للمترشحين وتزوير الانتخابات على مدى السنين الطويلة حيث اصبح المواطن البسيط يعرف نتائجها قبل اجرائها زيادة على مصادقة نفس النواب على قانون التقاعد وزيادة الاسعار ويطلبون من المواطن ان ينتخب زيادة على ما نراه اليوم من تصرف اصحاب المال الوسخ كيف يشترون دمم السكارى واصحاب المخذرات ومتعاطي المهلوسات لتنشيط حملاتهم بعدما صدمهم الشعب وطلقهم بالثلاث
02017/05/03 على 23:139
تحيا الإنتخابات الفرنسية شاهدو الإنتخابات النزيهة والشفافة يوم الأحد 07 ماي وتعلمو مامعنى الحرية والديموقراطية ياليبوطات ساعة وحدة بعد غلق مكاتب الإقتراع تعطى النتائج بتمام والكمال.