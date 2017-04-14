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الوحدات الخاصة وفصائل التدخل لحماية مراكز الاقتراع
87 ألف دركي لتأمين انتخابات الخميس
جندت قيادة الدرك الوطني ما يفوق عن 87 ألف دركي لتأمين الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها اليوم من خلال نشر مختلف التشكيلات والوحدات العاملة في الميدان عبر أزيد من 7 آلاف مركز اقتراع موزعة على مستوى 48 ولاية.
وحسب بيان صادر عن قيادة الدرك الوطني تلقت "الشروق" نسخة منه فإن مصالح الدرك عبر كامل التراب الوطني وضعت مخططا خاصا لضمان الأمن على مستوى كامل إقليم الاختصاص عبر التراب الوطني، من خلال تجنيد 87.600 دركي ونشر وحدات متحركة وثابتة لمختلف التشكيلات، وهذا بهدف ضمان السير الحسن للموعد الانتخابي على 7.304 مركز اقتراع الذي يمثل 60% من مراكز التصويت المتواجدة على التراب الوطني.
تشكيلات ووحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر الثمانية والأربعين ولاية، يضيف البيان، جاهزة بصفة دائمة منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية نهاية الانتخاب، وعليه ولضمان تغطية أمنية جيدة وخاصة أثناء إجراء العملية الانتخابية تم تجنيد الوحدات الإقليمية، وحدات التدخل والوحدات الخاصة للدرك الوطني في المناطق الآتية:
أماكن، مراكز ومكاتب التصويت المتواجدة على إقليم اختصاص الدرك الوطني، المناطق الحضرية وشبه الحضرية المتواجدة في إقليم اختصاص الدرك، كامل إقليم الاختصاص عبر مراقبة عامة وحضور جواري ووقائي، مختلف أماكن التجمعات السكنية، الأسواق، وسائل نقل البضائع التي يتم مراقبتها، محاور الطرقات من خلال تنفيذ مخطط دوريات وحواجز المراقبة على مستوى مداخل المدن.
إن الدرك الوطني بصفته مؤسسة جمهورية مكلفة بالأمن العمومي، مجندة بكامل وسائلها البشرية والمادية لضمان الأمن بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى والسير الحسن للانتخابات التشريعية وهذا عن طريق المراقبة العامة للإقليم، حماية مراكز ومكاتب الاقتراع، وحماية الأشخاص والممتلكات حسب البيان ذاته.
بلقاسم2017/05/03 على 22:001
...والدرك حسبما أفهم....جناح عسكري.....يحافظ على أمن المواطنين وسلامتهم في جميع النواحي...وليس في خدمة الفاسدين ومساندتهم......لقد بلغ السيل الزبى ...والكأس قد فاض ...واستفحل التلوث....
Karim - USA2017/05/03 على 22:262
سوف يكون عدد الدرك الوطني اكتر من عدد المنتخبين . يكونو في راحة ان شاء الله و الله يكون في العون
02017/05/03 على 23:113
اشرولهم le papier bulle باش يجوزو الوقت