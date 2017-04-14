يُسجل متعامل الهاتف النقال "أوريدو" حضوره في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُحتفل به عبر العالم في الـ 3 ماي من كل سنة.
وبهذه المناسبة، وفي رسالته للإعلاميين الجزائريين، صرح هندريك كاستيل، المدير العام لـ"أوريدو": " اُقدّم باسمي الخاص و باسم أوريدو، بتمنياتنا الخالصة بالنجاح للصحفيين ولمحترفي الإعلام الجزائري"، مضيفا "ُمثل هذا اليوم فرصة للتذكير بالدور الهام للإعلام داخل المجتمع، والاعتراف باحترافيتهم ولتثمين جهودهم الكبيرة لضمان حق المواطن في المعلومة"، مشددا: "نُجدد اليوم وقوفنا إلى جانب الصحافة الوطنية وإرادتنا في تعزيز شراكتنا".
وفي بيان للمتعامل وكمؤسسة مواطنة، يعمل أوريدو منذ أكثر من عشر سنوات في ترقية الشراكة مع الإعلام الجزائري من خلال مبادرات فريدة تجاه الصحفيين ومهنيي قطاع الإعلام، ويتعلق الأمر لاسيما بمسابقة نجمة الإعلام التي تُعنى بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي التي بلغت اليوم طبعتها الحادية عشرة وأصبحت موعدا هاما في الساحة الإعلامية الوطنية مُستقطبتا عددا متزايدا من الصحفيين المشاركين.
كذلك وفي إطار نادي الصحافة التابع له والذي أُسس منذ 2006، نظّم أوريدو أكثر من ستين دورة تكوينية لفائدة مهنيي الإعلام حول مواضيع مختلفة مفيدة لأداء مهنتهم.
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"أوريدو" تعترف بإحترافية الصحفيين الجزائريين
إيمان. ك
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
يُسجل متعامل الهاتف النقال "أوريدو" حضوره في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُحتفل به عبر العالم في الـ 3 ماي من كل سنة.
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وبهذه المناسبة، وفي رسالته للإعلاميين الجزائريين، صرح هندريك كاستيل، المدير العام لـ"أوريدو": " اُقدّم باسمي الخاص و باسم أوريدو، بتمنياتنا الخالصة بالنجاح للصحفيين ولمحترفي الإعلام الجزائري"، مضيفا "ُمثل هذا اليوم فرصة للتذكير بالدور الهام للإعلام داخل المجتمع، والاعتراف باحترافيتهم ولتثمين جهودهم الكبيرة لضمان حق المواطن في المعلومة"، مشددا: "نُجدد اليوم وقوفنا إلى جانب الصحافة الوطنية وإرادتنا في تعزيز شراكتنا".
وفي بيان للمتعامل وكمؤسسة مواطنة، يعمل أوريدو منذ أكثر من عشر سنوات في ترقية الشراكة مع الإعلام الجزائري من خلال مبادرات فريدة تجاه الصحفيين ومهنيي قطاع الإعلام، ويتعلق الأمر لاسيما بمسابقة نجمة الإعلام التي تُعنى بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي التي بلغت اليوم طبعتها الحادية عشرة وأصبحت موعدا هاما في الساحة الإعلامية الوطنية مُستقطبتا عددا متزايدا من الصحفيين المشاركين.
كذلك وفي إطار نادي الصحافة التابع له والذي أُسس منذ 2006، نظّم أوريدو أكثر من ستين دورة تكوينية لفائدة مهنيي الإعلام حول مواضيع مختلفة مفيدة لأداء مهنتهم.