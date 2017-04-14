ستتولاه مؤسسات جزائرية بالدراسة والإنجاز جازي توقع عقدا لإعادة تهيئة مقرها بالعاصمة

أعلنت جازي، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات الرقمية، اليوم عن توقيع عقد مع ائتلاف يضم ثلاث شركات ويتضمن إعادة تهيئة مقرها الجديد الذي يقع في الدار البيضاء بالجزائر العاصمة.

وأفاد بيان لجازي تلقت الشروق نسخة منه بأنه تم التوقيع على العقد الذي يتضمن الدراسة والإنجاز، بحضور فينتشنزو نيشي الرئيس التنفيذي لجازي، ومحمد بوجيمار، مدير مؤسسة اكسبو ساين، إلى جانب عبد الحليم فايدي، مدير شركة ستوديو وممثل شركة ميركور.

وبهذه المناسبة، صرح فينتشنزو نيشي قائلا: "أنا سعيد جدا لتوقيع هذه الاتفاقية مع شركات جزائرية، وهذا العقد سيمهد الطريق لبناء جازي جديدة بدءا من إعادة التهيئة الكاملة للمقر مع كامل التجهيزات التي سوف ترافق التحول الرقمي للمتعامل".

وأضاف "هذا يمثل تحديا كبيرا للفرق التي ستعمل على تهيئة المقر الجديد وتسليمه في الآجال المحددة، سيوفر المقر الجديد طريقة حديثة للعمل وسيمكننا من عيش تجربة مهنية جديدة".

من جانبه، أعرب محمد رضا بوجيمار عن رضاه عن توقيع هذه الشراكة مع تقديم شكره لجازي على الثقة التي وضعتها في شركته، وبدوره رحب عبد الحليم فايدي بتوقيع هذا الاتفاق، وأكد التزام الشركات التي يمثلها بإنجاز الأشغال وتسليم المقر الجديد لجازي في الآجال المتفق عليه.

وتقود جازي في إطار الاتفاق بين الصندوق الوطني للاستثمار والمجمع الدولي فيون، فمبلكوم سابقا، برنامجا للتحول من أجل تعزيز القيادة الرقمية لها، والتكيف مع السياق الجديد لقطاع الاتصالات والاستمرار في المساهمة في تطوير الاقتصاد الجزائري.