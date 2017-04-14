ينتظر الجمهور بكثير من اللهفة تحديد تواريخ عرض بعض الأفلام السينمائية التي طالت مدة انجازها، حيث أنه وبعد التراجع "المفاجئ" عن تاريخ 16 أفريل المنصرم لعرض فيلم "بن باديس" للمخرج السوري باسل الخطيب، جاء الدور على "العربي بن مهيدي" الذي يبدو أنه لن يكون جاهزا في عيد الاستقلال المقبل، أي 5 جويلية على عكس ما صرح به وزير المجاهدين الطيب زيتوني لدى احتفاله بذكرى استشهاد هذا البطل !!
لا تترك القنوات التلفزيونية موعدا ولا مناسبة للالتقاء بوزير الثقافة عز الدين ميهوبي إلا وسألته عن فيلم "بن باديس"، ففي الوقت الذي تعهد فيه سابقا بتاريخ 16 أفريل كموعد للعرض الشرفي، مرّ التاريخ والشهر ولم يلتزم القائمون على العمل السينمائي بذلك الموعد بل تم إرجاؤه إلى غاية شهر ماي الحالي دون تحديد يوم بالتدقيق، في الوقت الذي يتساءل فيه الجميع عن "جدوى" المسلسل الذي يغطي مسيرة رائد الحركة الإصلاحية في البلاد، والذي يقال أيضا بأن موعد عرضه سيكون في شهر رمضان المقبل، فكيف يتم انجاز فيلم ومسلسل عن نفس الشخصية في زمن التقشف؟ ولماذا تأخر الفيلم رغم إمكانياته، ويتم التعجيل بالمسلسل رغم أنه يحتاج إلى وقت طويل أيضا للتصوير!.
في سياق متصل، اعترفت مديرة إنتاج فيلم "العربي بن مهيدي" وإحدى بطلاته في تصريح للشروق نيوز، الثلاثاء،بأنها لا تعرف تاريخا محددا لعرض الفيلم، وأن الرجل الوحيد الذي يملك المعلومة هو المخرج والمنتج بشير درايس ! في الوقت الذي كان فيه هذا الأخير قد أعلن تعجبه من تصريح وزير المجاهدين بتنظيم العرض الشرفي يوم 5 جويلية المقبل، قائلا إن ذلك مستحيل والعرض سيتأجل ربما إلى شهر سبتمبر!!
هذا الخلط والارتجالية سببهما غياب المعلومة وعدم القدرة على الاتصال، وكذلك عدم تقديم الجهات المنتجة لمبررات مقنعة من أجل تغيير التواريخ أو العبث بالمشاهدين في انتظار أن يتم الالتزام بالمواعيد على غرار ما يحدث في دول تحترم نفسها وجمهورها، حيث يعرف هؤلاء موعد عرض أي فيلم قبل سنتين أو ثلاثة عن خروجه لقاعات السينما.. وباليوم والشهر وحتى الساعة والمكان !!
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ينتظر الجمهور بكثير من اللهفة تحديد تواريخ عرض بعض الأفلام السينمائية التي طالت مدة انجازها، حيث أنه وبعد التراجع "المفاجئ" عن تاريخ 16 أفريل المنصرم لعرض فيلم "بن باديس" للمخرج السوري باسل الخطيب، جاء الدور على "العربي بن مهيدي" الذي يبدو أنه لن يكون جاهزا في عيد الاستقلال المقبل، أي 5 جويلية على عكس ما صرح به وزير المجاهدين الطيب زيتوني لدى احتفاله بذكرى استشهاد هذا البطل !!
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لا تترك القنوات التلفزيونية موعدا ولا مناسبة للالتقاء بوزير الثقافة عز الدين ميهوبي إلا وسألته عن فيلم "بن باديس"، ففي الوقت الذي تعهد فيه سابقا بتاريخ 16 أفريل كموعد للعرض الشرفي، مرّ التاريخ والشهر ولم يلتزم القائمون على العمل السينمائي بذلك الموعد بل تم إرجاؤه إلى غاية شهر ماي الحالي دون تحديد يوم بالتدقيق، في الوقت الذي يتساءل فيه الجميع عن "جدوى" المسلسل الذي يغطي مسيرة رائد الحركة الإصلاحية في البلاد، والذي يقال أيضا بأن موعد عرضه سيكون في شهر رمضان المقبل، فكيف يتم انجاز فيلم ومسلسل عن نفس الشخصية في زمن التقشف؟ ولماذا تأخر الفيلم رغم إمكانياته، ويتم التعجيل بالمسلسل رغم أنه يحتاج إلى وقت طويل أيضا للتصوير!.
في سياق متصل، اعترفت مديرة إنتاج فيلم "العربي بن مهيدي" وإحدى بطلاته في تصريح للشروق نيوز، الثلاثاء،بأنها لا تعرف تاريخا محددا لعرض الفيلم، وأن الرجل الوحيد الذي يملك المعلومة هو المخرج والمنتج بشير درايس ! في الوقت الذي كان فيه هذا الأخير قد أعلن تعجبه من تصريح وزير المجاهدين بتنظيم العرض الشرفي يوم 5 جويلية المقبل، قائلا إن ذلك مستحيل والعرض سيتأجل ربما إلى شهر سبتمبر!!
هذا الخلط والارتجالية سببهما غياب المعلومة وعدم القدرة على الاتصال، وكذلك عدم تقديم الجهات المنتجة لمبررات مقنعة من أجل تغيير التواريخ أو العبث بالمشاهدين في انتظار أن يتم الالتزام بالمواعيد على غرار ما يحدث في دول تحترم نفسها وجمهورها، حيث يعرف هؤلاء موعد عرض أي فيلم قبل سنتين أو ثلاثة عن خروجه لقاعات السينما.. وباليوم والشهر وحتى الساعة والمكان !!