في مبادرة تستحق الإشادة والتنويه وبمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد لحمر محمد بطل ملحمة تيقنتورين العامل الشجاع الذي أبطل المخطط الإرهابي مضحيا بحياته من أجل إنقاذ قاعدة الحياة وعمالها الجزائريين والأجانب.
حيث كان مثالا للمواطن الصالح الذي يحب الخير لوطنه ولقيت آنذاك العائلة تضامنا منقطع النظير من طرف الشعب الجزائري والدولة، وكانت جمعية "راديوز" برئاسة قادة الشافي قد قامت آنذاك بزيارة العائلة ومنحته إعانة مادية وزيارة إلى البقاع المقدسة.
المناسبة كانت مؤخرا استرجاع الذكرى الرابعة لوفاة هذا البطل، حيث تنقلت جمعية "راديوز" إلى بلدية المهدية بتيارت وزارت منزل العائلة، إضافة إلى قبر الشهيد للترحم عليه وكذا معرفة انشغالات واحتياجات العائلة، أين عبر والد الضحية عن سعادته بزيارة جمعية "راديوز" والتكريم الذي حظيت به العائلة، إضافة إلى المساعدة المادية متمنية من وزارة الصحة أن تتكفل بمرض والدة لحمر محمد التي تحتاج إلى عملية على مستوى العين اليمنى.
وقد شهدت هذه الزيارة حضور غفير لسكان بلدية المهدية الذين شكروا كل من قادة الشافي وكذا لخضر بلومي، مغارية، وبن شيحة على هذه المبادرة التضامنية التي تؤكد الحس المدني الذي تمتاز به جمعية "راديوز" والتي تبقى دائما وفية لتقاليدها خدمة للشباب وشهداء الواجب الوطني.
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"راديوز" تزور عائلة الشهيد لحمر محمد بطل ملحمة تيقنتورين
ق.م
في مبادرة تستحق الإشادة والتنويه وبمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد لحمر محمد بطل ملحمة تيقنتورين العامل الشجاع الذي أبطل المخطط الإرهابي مضحيا بحياته من أجل إنقاذ قاعدة الحياة وعمالها الجزائريين والأجانب.
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"راديوز" تزور عائلة الشهيد لحمر محمد بطل ملحمة تيقنتورين
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حيث كان مثالا للمواطن الصالح الذي يحب الخير لوطنه ولقيت آنذاك العائلة تضامنا منقطع النظير من طرف الشعب الجزائري والدولة، وكانت جمعية "راديوز" برئاسة قادة الشافي قد قامت آنذاك بزيارة العائلة ومنحته إعانة مادية وزيارة إلى البقاع المقدسة.
المناسبة كانت مؤخرا استرجاع الذكرى الرابعة لوفاة هذا البطل، حيث تنقلت جمعية "راديوز" إلى بلدية المهدية بتيارت وزارت منزل العائلة، إضافة إلى قبر الشهيد للترحم عليه وكذا معرفة انشغالات واحتياجات العائلة، أين عبر والد الضحية عن سعادته بزيارة جمعية "راديوز" والتكريم الذي حظيت به العائلة، إضافة إلى المساعدة المادية متمنية من وزارة الصحة أن تتكفل بمرض والدة لحمر محمد التي تحتاج إلى عملية على مستوى العين اليمنى.
وقد شهدت هذه الزيارة حضور غفير لسكان بلدية المهدية الذين شكروا كل من قادة الشافي وكذا لخضر بلومي، مغارية، وبن شيحة على هذه المبادرة التضامنية التي تؤكد الحس المدني الذي تمتاز به جمعية "راديوز" والتي تبقى دائما وفية لتقاليدها خدمة للشباب وشهداء الواجب الوطني.