يتوجه قرابة 23 مليون ناخب، الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 462 نائب في المجلس الشعبي الوطني الذي سيدوم خمس سنوات.
وقد تم تجنيد نحو 500.000 عون لتأطير أكثر من 65.000 مركز ومكتب تصويت موزعين على ولايات الوطن الـ48 والمناطق الجغرافية الأربع بالخارج بهدف ضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي المنتظر أن يشارك فيه 23.251.503 ناخب تمثل النساء 45.82 بالمائة منهم.
كما تم تجنيد أعوان الأمن حتى يسير الاستحقاق في هدوء وطمأنينة. وفي هذا الصدد أكدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بأنه تم اتخاذ "جميع الإجراءات الأمنية" عبر كامل التراب الوطني وفي الحدود لضمان السير الحسن للانتخابات التشريعية.
من جهتها أعلن الدرك الوطني عن وضع مخطط خاص لضمان الأمن على مستوى 60 بالمائة من مراكز الاقتراع في حين أشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تجنيد 44.500 شرطي على المستوى الوطني.
وانطلقت عمليات التصويت على الساعة الثامنة صباحا على أن تنتهي في الساعة السابعة مساء وفقا للقانون العضوي لـ 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات. ويمكن للوالي أن يمدد أو يقدم موعد افتتاح وإغلاق مكاتب التصويت بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية لتسهيل ممارسة حق التصويت للناخبين.
وانطلق التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج والمقدر عددها ب 955.426 ناخب يوم 29 أفريل في المناطق الأربعة بالعالم مثلما ينص عليه القانون.
ويبلغ عدد المترشحين لهذه التشريعيات 11.300 مترشحا موزعين على 938 قائمة منها 716 قائمة تابعة لـ63 حزبا سياسيا والباقي تمثل التحالفات السياسية والمترشحين الأحرار.
تغطية مباشرة للإنتخابات
11:20 - الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، يدلي بصوته بمدرسة الغزالي بالمرادية.
11:10 - مراسلو "الشروق نيوز": نسب التصويت على الساعة العاشرة صباحا حسب الولايات:
- تندوف: 13.84 بالمائة
- مستغانم: 2.7 بالمائة
بسكرة: 3.76 بالمائة
- تلمسان: 3.87 بالمائة
- المدية: 5.66 بالمائة
عين تموشنت: 2.67 بالمائة
- الجلفة: 4.44 بالمائة
- بسكرة: 3.76 بالمائة
- تيسمسيلت: 11.87 بالمائة
- معسكر: 4.57 بالمائة
- المسيلة: 4.12 بالمائة
- الطارف: 3.21 بالمائة
- الشلف: 4 بالمائة
- برج بوعريريج: 4.60 بالمائة
- بجاية: 2.35 بالمائة
- سطيف: 3.78 بالمائة
- بومرداس: 3.17 بالمائة
- بشار: 4.5 بالمائة
- أم البواقي: 3.49 بالمائة
- سيدي بلعباس: 4.14 بالمائة
- تيبازة: 3.69 بالمائة
- سوق أهراس: 1.94 بالمائة
- المدية: 5.66 بالمائة
- ورقلة: 3.98 بالمائة
- خنشلة: 5.44 بالمائة
أدرار: 8.30 بالمائة
- عنابة: 2.82 بالمائة
- النعامة: 8.49 بالمائة
11:00 - وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، يدلي بصوته في مغنية بولاية تلمسان.
11:00 - رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، يدلي بصوته في تيليملي بالعاصمة.
10:58 - رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، يدلي بصوته في متوسطة ابن رشد بدرارية.
10:55 - تسجيل مناوشات بين شباب "رافض" للانتخابات ومصالح الأمن في منطقة رافور شرق ولاية البويرة، تصدت لها قوات التدخل للدرك الوطني وعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي.
10:50 - الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، تدلي بصوتها بمركز التصويت "الأمومة" بخليفة بوخالفة بالعاصمة.
10:05 - الوزير السابق يوسف يوسفي يدلي بصوته في مدرسة الغزالي بالمرادية في العاصمة.
09:55 - أربعة أحزاب سياسية تخطر هيئة دربال بشأن قيام الأرندي بتوزيع مطويات داخل مركز الاقتراع بن عطية محمد بحي 5 جويلية بالجلفة، حسب مراسل "الشروق نيوز".
الأحزاب المعنية هي: تجمع أمل الجزائر (تاج)، حزب التجديد، جبهة التحرير الوطني وفجر جديد.
09:50 - ثلاثة جرحى في مشادات بين مناضلي حزبي التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية بمركز الاقتراع بمدرسة البنات في شلالة العذاورة بولاية المدية وعناصر الدرك الوطني تتدخل لفك المشادات، حسب مراسل "الشروق نيوز".
09:43 – الإعلان عن نتائج الإنتخابات التشريعية سيكون غدا الجمعة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالمركز الدولي للمؤتمرات ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا حسبما ذكر، الأربعاء، بيان للوزارة.
09:20 - الوزير الأول، عبد المالك سلال يدلي بصوته بمدرسة الغزالي بالمرادية.
أويحي: الآن وبكل بساطة وصلنا إلى أن يكون القرار والكلمة للشعب.
09:15 - الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى يدلي بصوته بمدرسة باستور في العاصمة.
08:00 - افتتاح مكاتب التصويت عبر مختلف ولايات الوطن
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
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الجزائريون يختارون ممثليهم في البرلمان
الشروق أون لاين
يتوجه قرابة 23 مليون ناخب، الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 462 نائب في المجلس الشعبي الوطني الذي سيدوم خمس سنوات.
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وقد تم تجنيد نحو 500.000 عون لتأطير أكثر من 65.000 مركز ومكتب تصويت موزعين على ولايات الوطن الـ48 والمناطق الجغرافية الأربع بالخارج بهدف ضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي المنتظر أن يشارك فيه 23.251.503 ناخب تمثل النساء 45.82 بالمائة منهم.
كما تم تجنيد أعوان الأمن حتى يسير الاستحقاق في هدوء وطمأنينة. وفي هذا الصدد أكدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بأنه تم اتخاذ "جميع الإجراءات الأمنية" عبر كامل التراب الوطني وفي الحدود لضمان السير الحسن للانتخابات التشريعية.
من جهتها أعلن الدرك الوطني عن وضع مخطط خاص لضمان الأمن على مستوى 60 بالمائة من مراكز الاقتراع في حين أشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تجنيد 44.500 شرطي على المستوى الوطني.
وانطلقت عمليات التصويت على الساعة الثامنة صباحا على أن تنتهي في الساعة السابعة مساء وفقا للقانون العضوي لـ 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات. ويمكن للوالي أن يمدد أو يقدم موعد افتتاح وإغلاق مكاتب التصويت بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية لتسهيل ممارسة حق التصويت للناخبين.
وانطلق التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج والمقدر عددها ب 955.426 ناخب يوم 29 أفريل في المناطق الأربعة بالعالم مثلما ينص عليه القانون.
ويبلغ عدد المترشحين لهذه التشريعيات 11.300 مترشحا موزعين على 938 قائمة منها 716 قائمة تابعة لـ63 حزبا سياسيا والباقي تمثل التحالفات السياسية والمترشحين الأحرار.
تغطية مباشرة للإنتخابات
11:20 - الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، يدلي بصوته بمدرسة الغزالي بالمرادية.
11:10 - مراسلو "الشروق نيوز": نسب التصويت على الساعة العاشرة صباحا حسب الولايات:
- تندوف: 13.84 بالمائة
- مستغانم: 2.7 بالمائة
بسكرة: 3.76 بالمائة
- تلمسان: 3.87 بالمائة
- المدية: 5.66 بالمائة
عين تموشنت: 2.67 بالمائة
- الجلفة: 4.44 بالمائة
- بسكرة: 3.76 بالمائة
- تيسمسيلت: 11.87 بالمائة
- معسكر: 4.57 بالمائة
- المسيلة: 4.12 بالمائة
- الطارف: 3.21 بالمائة
- الشلف: 4 بالمائة
- برج بوعريريج: 4.60 بالمائة
- بجاية: 2.35 بالمائة
- سطيف: 3.78 بالمائة
- بومرداس: 3.17 بالمائة
- بشار: 4.5 بالمائة
- أم البواقي: 3.49 بالمائة
- سيدي بلعباس: 4.14 بالمائة
- تيبازة: 3.69 بالمائة
- سوق أهراس: 1.94 بالمائة
- المدية: 5.66 بالمائة
- ورقلة: 3.98 بالمائة
- خنشلة: 5.44 بالمائة
أدرار: 8.30 بالمائة
- عنابة: 2.82 بالمائة
- النعامة: 8.49 بالمائة
11:00 - وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، يدلي بصوته في مغنية بولاية تلمسان.
11:00 - رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، يدلي بصوته في تيليملي بالعاصمة.
10:58 - رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، يدلي بصوته في متوسطة ابن رشد بدرارية.
10:55 - تسجيل مناوشات بين شباب "رافض" للانتخابات ومصالح الأمن في منطقة رافور شرق ولاية البويرة، تصدت لها قوات التدخل للدرك الوطني وعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي.
10:50 - الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، تدلي بصوتها بمركز التصويت "الأمومة" بخليفة بوخالفة بالعاصمة.
10:05 - الوزير السابق يوسف يوسفي يدلي بصوته في مدرسة الغزالي بالمرادية في العاصمة.
09:55 - أربعة أحزاب سياسية تخطر هيئة دربال بشأن قيام الأرندي بتوزيع مطويات داخل مركز الاقتراع بن عطية محمد بحي 5 جويلية بالجلفة، حسب مراسل "الشروق نيوز".
الأحزاب المعنية هي: تجمع أمل الجزائر (تاج)، حزب التجديد، جبهة التحرير الوطني وفجر جديد.
09:50 - ثلاثة جرحى في مشادات بين مناضلي حزبي التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية بمركز الاقتراع بمدرسة البنات في شلالة العذاورة بولاية المدية وعناصر الدرك الوطني تتدخل لفك المشادات، حسب مراسل "الشروق نيوز".
09:43 – الإعلان عن نتائج الإنتخابات التشريعية سيكون غدا الجمعة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالمركز الدولي للمؤتمرات ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا حسبما ذكر، الأربعاء، بيان للوزارة.
09:20 - الوزير الأول، عبد المالك سلال يدلي بصوته بمدرسة الغزالي بالمرادية.
أويحي: الآن وبكل بساطة وصلنا إلى أن يكون القرار والكلمة للشعب.
09:15 - الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى يدلي بصوته بمدرسة باستور في العاصمة.
08:00 - افتتاح مكاتب التصويت عبر مختلف ولايات الوطن