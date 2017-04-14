حجز 6005 قرص مهلوس و71 مليونا وسيارتين ووثائق مزورة أمن تيبازة يطيح بمجموعة إجرامية تروج المخدرات وسط البلاد

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة فوكة لأمن ولاية تيبازة، الأربعاء، من الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المخدرات على مستوى وسط البلاد من خلال توقيف 6 أشخاص ينحدرون من ولايات عين الدفلى وتيبازة والجزائر العاصمة، حيث تم حجز مجموعة كبيرة من الأقراص المهلوسة بلغت قيمتها 450 مليون سنتيم وسيارتين وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة بالسموم.

وأكد رئيس خلية الاتصال بمديرية أمن ولاية تيبازة "للشروق"، أن الشرطة القضائية لأمن دائرة فوكة عملت على كشف الشبكة الجهوية الناشطة بوسط البلاد بتوقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و39 سنة، 2 منهم محل أمر بالقبض من طرف العدالة في قضايا المتاجرة بالمخدرات يحترفون حيازة ونقل وبيع مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة في إطار مجموعة إجرامية منظمة، المجموعة الإجرامية هذه كانت تنقل الأقراص المهلوسة عن طريق إخفائها داخل هيكل السيارات وتقوم بترويجها على محور مدينتي القليعة وبواسماعيل والبلديات المجاورة.

وبعد خطة محكمة، أسفرت عملية المتابعة والترصد عن ضبط وحجز 6005 قرص مهلوس المعروفة باسم "الطاكسي"، قيمتها الإجمالية قدرت بأكثر من 450 مليون سنتيم حسب سعر الترويج، كما تم حجز مركبتين كانتا تستعملان في نقل وترويج المخدرات، كذلك أسلحة بيضاء ورخصة سياقة مزورة تستعمل من قبل الممول الرئيسي بانتحاله صفة الغير ومبلغ مالي قدر بـ71مليون سنتيم من عائدات الترويج، من جهتها قدمت مصالح الأمن الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الذي أودعهم بدوره الحبس بتهمة حيازة ونقل وبيع مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة في إطار مجموعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزور في محرر إداري وحيازة أسلحة بيضاء دون سبب شرعي.