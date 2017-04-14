رفقة عدد من أفراد عائلته

الرئيس بوتفليقة يدلي بصوته

date 2017/05/04 views 11598 comments 5
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icon-writer الشروق أون لاين

أدى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، واجبه الانتخابي بالمدرسة الابتدائية محمد البشير الإبراهيمي بالأبيار بالجزائر العاصمة في إطار الإنتخابات التشريعية.

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وظهر الرئيس بوتفليقة رفقة عدد من أفراد عائلته، منهم شقيقيه سعيد وعبد الرحيم، فيما رافقه ابني أحد أشقائه.

واقترب رئيس الجمهورية من الصحافيين والمصورين، حيث أمر مرافقيه والحرس الشخصي بالسماح للمصورين بالتقرب منه ومنحهم الوقت الكافي لالتقاط صور ولقطات لعملية تأديته واجبه الانتخابي.

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