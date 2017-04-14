آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
-
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
-
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
-
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
-
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
-
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
-
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
-
هل يشهد اتفاق البرنامج النووي الإيراني نهايته على يد ترامب؟
-
ألكاراز يكشف أهدافه مع المنتخب الوطني
-
كويكيب يمر قرب الأرض ولكنه لن يرتطم بها
رفقة عدد من أفراد عائلته
الرئيس بوتفليقة يدلي بصوته
أدى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، واجبه الانتخابي بالمدرسة الابتدائية محمد البشير الإبراهيمي بالأبيار بالجزائر العاصمة في إطار الإنتخابات التشريعية.
وظهر الرئيس بوتفليقة رفقة عدد من أفراد عائلته، منهم شقيقيه سعيد وعبد الرحيم، فيما رافقه ابني أحد أشقائه.
واقترب رئيس الجمهورية من الصحافيين والمصورين، حيث أمر مرافقيه والحرس الشخصي بالسماح للمصورين بالتقرب منه ومنحهم الوقت الكافي لالتقاط صور ولقطات لعملية تأديته واجبه الانتخابي.
02017/05/04 على 14:031
لا يهم فهو الحاكم والسلطان يتحمل كامل المسؤولية بهذه المهزلة الاقتراعية غير الشرعية وكل المرشحين تمثل الاقلية وشعب الذي فاق قاطعها بكثافة لحد الان, وان شاء الله ستكون رسالة له كونه يعرف غير رسائل ليخاطبنا
العباسي - الجزائر ارض الل2017/05/04 على 15:152
اللهم احفظه بحفظك وارزقه الصحة والعافية واجعله ذخراً للبلاد والعباد امين واخذل اعدائه واعداء الجزائر و الجزائريين في الداخل و الخارج المخاربه و الحركى و ابنائهم وجنود الماك و فرحات مهني في الداخل و الفيسبوك نقول لهم شباب الجزائري كيس فطن ذكور و اناث
polisario - sahra maghribiy2017/05/04 على 15:483
je veux voir ce defunt dans une video .. vous vivez dans l'obsession totale.. demander l'emancipation de vos droits et laisser ce debile jeux de flatteurs
مجبر على التعليق - بعد المشاهدة2017/05/04 على 15:524
كنا ننتظر هذه الخرجة للرئيس لأداء واجبه الانتخابي، شفاك الله
ÖBSERVER - TNT2017/05/04 على 17:195
يظل الفرق واضحا وجليا بين ''أبريل''و''أبريل'' أبريلنا الذي ارتضوه لنا أجدادنا في مؤتمرطنجة ليوحدوا شعوبنا ومنطقة ويرسموا آمال وابتسامة تفاؤل لنا ولأجيالنا القادمة موحدة قوية ناقمة منتقمة من إرادات الإستعمار ..لكن مرت هذه الذكرى دون أن يسيل فيها قطرة حبر إعلامي أوكلمة مسؤول سياسي أوحزبي..على امتداد جغرافية المغرب العربي بل تأكدت أن الشعوب غُيِّبت ذاكرتها وإرادتها وانتصرت إرادة المستعمر (انتقم من قادة المؤتمرووأد طموحهم ومرغ كبرياءهم) المتمثلة في إعطاء ''شبه استقلال'' للمنطقة مع الحفاظ علئ مصالحه