استنكر تلاميذ متقنة المدينة الجديدة ببلدية تيزي وزو، التزام السلطات المعنية للصمت طيلة الموسم الدراسي المشرف على النهاية، حيال النقائص التي أعاقت مسارهم في هذه الثانوية، ناهيك عن الانحراف والفساد المعشش داخلها بعد انتشار ظاهرة تناول الكحول والتدخين في أقسامها، دون نسيان اهتراء معظم هياكل المؤسسة ورداءة الوجبات الغذائية وغياب المرافق الرياضية.
عدد من التلاميذ الذين التقتهم "الشروق اليومي"، اشتكوا من الإهمال الذي طال قاعة الرياضة التي انتهت فيها الأشغال منذ 3 سنوات بنسبة 99 من المائة، إلا أن أبوابها بقيت مغلقة لحد الساعة، بسبب عدم إتمام عملية فرش أرضيتها بالبساط، وهو الوضع الذي جعل سقفها ينهار تدريجيا، إلى جانب تدهور وضعية غرف تغيير الملابس، رغم الحاجة الماسة لهذا المرفق، نظرا للمخاطر التي تواجههم خلال ممارستهم للرياضة في ساحة المتقنة، التي لا تزال بها مخلفات بناء القاعة الرياضية، حيث تسجل أسبوعيا عدة حالات يصاب أصحابها بجروح متفاوتة الخطورة، كما يضطرون لتغيير ملابسهم في المراحيض أو مدرج المؤسسة.
ورغم أن مديرية التعمير والبناء المكلفة بإنجاز القاعة وعدت حسب تصريح أحد مسؤوليها لـ"الشروق اليومي" باستلامها خلال شهر مارس المنصرم كأقصى تقدير، إلا أن الوضع ازداد سوءا بعدما أقدم بعض التلاميذ على كسر باب القاعة والدخول إليها قصد التدخين وممارسات أخرى لا أخلاقية، حيث تم إخطار هذه المديرية بالمشكل وقد تنقلت لجنة خاصة لمعاينة الوضع، الذي بقي على حاله إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وهو ما جعل عدد من الأساتذة يتحسرون على واقع التدريس في هذه المؤسسة التي كانت تنتزع أولى المراتب من حيث النتائج السنوية وأضحت اليوم مرتعا للفساد.
من جهة أخرى، اشتكى التلاميذ من رداءة الوجبات الغذائية، التي قالوا إنها لم تتغير منذ سنوات، إلى جانب اهتراء المطعم وسقفه الآيل للانهيار، كما استنكروا تحوّل محيط الثانوية إلى مفرغة عمومية، تلقى بها الأوساخ ويتم حرقها في ذات الموقع أحيانا، دون الأخذ بعين الاعتبار ما قد يخلفه الأمر من مخاطر جمة على صحتهم والمحيط معا.
وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل قصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المؤسسة، بعدما تم الإخلال بجميع الوعود المقطوعة قبلا، آملين في تغير الأوضاع خلال الموسم المقبل.
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الفساد يحاصر متقنة المدينة الجديدة بتيزي وزو
رانية. م
استنكر تلاميذ متقنة المدينة الجديدة ببلدية تيزي وزو، التزام السلطات المعنية للصمت طيلة الموسم الدراسي المشرف على النهاية، حيال النقائص التي أعاقت مسارهم في هذه الثانوية، ناهيك عن الانحراف والفساد المعشش داخلها بعد انتشار ظاهرة تناول الكحول والتدخين في أقسامها، دون نسيان اهتراء معظم هياكل المؤسسة ورداءة الوجبات الغذائية وغياب المرافق الرياضية.
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عدد من التلاميذ الذين التقتهم "الشروق اليومي"، اشتكوا من الإهمال الذي طال قاعة الرياضة التي انتهت فيها الأشغال منذ 3 سنوات بنسبة 99 من المائة، إلا أن أبوابها بقيت مغلقة لحد الساعة، بسبب عدم إتمام عملية فرش أرضيتها بالبساط، وهو الوضع الذي جعل سقفها ينهار تدريجيا، إلى جانب تدهور وضعية غرف تغيير الملابس، رغم الحاجة الماسة لهذا المرفق، نظرا للمخاطر التي تواجههم خلال ممارستهم للرياضة في ساحة المتقنة، التي لا تزال بها مخلفات بناء القاعة الرياضية، حيث تسجل أسبوعيا عدة حالات يصاب أصحابها بجروح متفاوتة الخطورة، كما يضطرون لتغيير ملابسهم في المراحيض أو مدرج المؤسسة.
ورغم أن مديرية التعمير والبناء المكلفة بإنجاز القاعة وعدت حسب تصريح أحد مسؤوليها لـ"الشروق اليومي" باستلامها خلال شهر مارس المنصرم كأقصى تقدير، إلا أن الوضع ازداد سوءا بعدما أقدم بعض التلاميذ على كسر باب القاعة والدخول إليها قصد التدخين وممارسات أخرى لا أخلاقية، حيث تم إخطار هذه المديرية بالمشكل وقد تنقلت لجنة خاصة لمعاينة الوضع، الذي بقي على حاله إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وهو ما جعل عدد من الأساتذة يتحسرون على واقع التدريس في هذه المؤسسة التي كانت تنتزع أولى المراتب من حيث النتائج السنوية وأضحت اليوم مرتعا للفساد.
من جهة أخرى، اشتكى التلاميذ من رداءة الوجبات الغذائية، التي قالوا إنها لم تتغير منذ سنوات، إلى جانب اهتراء المطعم وسقفه الآيل للانهيار، كما استنكروا تحوّل محيط الثانوية إلى مفرغة عمومية، تلقى بها الأوساخ ويتم حرقها في ذات الموقع أحيانا، دون الأخذ بعين الاعتبار ما قد يخلفه الأمر من مخاطر جمة على صحتهم والمحيط معا.
وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل قصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المؤسسة، بعدما تم الإخلال بجميع الوعود المقطوعة قبلا، آملين في تغير الأوضاع خلال الموسم المقبل.