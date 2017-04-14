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"بالماء والملح"
الجامعة العربية تتضامن مع الأسرى الفلسطينيين
نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الخميس، وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، تناول المشاركون فيها "الماء والملح"، تعبيراً عن تضامنهم.
وشارك بالوقفة، في مقر الجامعة وسط العاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، وغالبية المندوبين الدائمين للدول العربية، والعديد من الشخصيات السياسية والإعلامية.
وشدد أبو الغيط، في كلمة خلال الوقفة، على ضرورة تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لـ"وقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي تعكس قبح الاحتلال".
من جانبه، قال جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم في الجامعة العربية، إن هذه الوقفة تعبر عن رسالة احتجاج وغضب لرفض سياسات "الجلاد الإسرائيلي".
بدوره، قال علي العايد، سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية، إن بلاده ستستمر في التنسيق مع الجامعة وأمينها العام؛ "لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية، ودعم إضراب الأسرى لإيصال رسالتهم للعالم بأسره، والعمل على إنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين".
وأضاف العايد: "إضراب الحرية والكرامة قدم نموذجاً رائعاً في الصمود"، مؤكداً أن "الاحتلال لن يثني الأسرى والشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقهم المشروعة".
وفي لفتة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية، تناول المشاركون في الوقفة "الماء والملح"، الذي يعد شعار إضراب الحرية والكرامة.
وتعقد جامعة الدول العربية، اليوم (الخميس)، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين؛ للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، ومناقشة أوضاعهم.
ومنذ 17 أفريل الماضي، بدأ مئات الأسرى الفلسطينيين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام؛ للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في سجون الاحتلال.
ويقود الإضراب القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو ستة آلاف و500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
02017/05/04 على 14:541
مادامت هذا [القربي] المسمى الجامعة العبرية متضامنة مع الاسرى الفلسطينيين فان الله سيرفع يده وتضامنه معكم...
BOUMEDIENNE - ALGERIE2017/05/04 على 15:272
التضامن مع الاسرى الفلسطنيين وما التضامن,ولاشيئ ياثر في اوضاع الفلسطنيين داخل فلسطين المحتلة او في سجون الاحتلال والذين هم بالالاف .الجامعة العربية كانت فاعالة في هدم البيت العربي وخاصة ما تعلق ببيت الممانعين للتطبيع مع اسرائيل,بيناما عندما يتعلق الامر بالقضية المحورية للعرب والمسلمين ,نجد هذه الجامعة ومن يدير مفاصلها بدعم من العربان الخليجيون,يصدرون بيانات سياسية ,لاتساوي حتى الحبر والورق الذي تكتب عليه .لقد قبع من الفلسطنيين والعرب في هذه السجون الاسرائيلية ,لمدة زادت عن 30 سنة ,وهذه الجامعة
BOUMEDIENNE - ALGERIE2017/05/04 على 15:493
لم تحرك ساكنا بشانهم,لاجل التخفيف من معاناتهم,ومافعلته المقاومة اللبنانية,بشان اسراها والاسرى العرب لدى اسرائيل,لم تحققه هذه الجامعة التي تتبجح بمساندة القضية الفلسطينية,وهي التي اغرقتها ,وميعتها وزادت من غطرسة اسرائيل,لان اطرافا فيها,يتنفسون الخيانة ولاغيرها,الفلسطنيون سجناء عند اسرائيل وعند العرب,دول الطوق (الخيانة),نبذهم لمقاومة الشعب الفلسطيني,واعلانهم الحرب ضد من لايطبع مع الصهاينة,بالارهاب والفتن الدينية والعرقية.وبتجنيد ابنائهم,لمواجهة عدو وهمي غير اسرائيل,هذا يدل على انهم منافقين لا غير.
tarik - l'algerie2017/05/04 على 15:534
عن أية جامعة عربية تتكلمون ....جامعة التنديد و التضامن ....جامعة الدول المتعادية ....أم عن مبنى الجامعة ....لا حياة لمن تنادي و للأسرى رب يرعاهم ....ربي معاهم و دعواتكم أما الجامعة العربية فليست إلا منبر للتنازع بين دولها.