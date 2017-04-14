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قتيل وإصابة تسعة جنود أممين في هجوم في مالي
تعرض معسكر الأمم المتحدة في تمبكتو شمال مالي، الأربعاء، لـ"هجوم إرهابي" بقذائف الهاون، ما أسفر عن سقوط قتيل لم تعرف هويته بعد، حسب الأمم المتحدة وإصابة تسعة جنود أممين.
وتبنت الهجوم "مجموعة دعم الإسلام والمسلمين" الجهادية التي شكلت مؤخراً، في رسالة نشرتها، مساء الأربعاء، عدة وسائل إعلام متخصصة.
وجاء في الرسالة: "في إطار استهداف القوات الغازية والمحتلة لبلادنا قام الجهاديون، ظهر الأربعاء، بقصف مطار تمبكتو بمدافع الهاون وكانت الإصابات مباشرة مما أسفر عن إصابة عدد من جنود القوات الدولية قدرته بعض المصادر بقرابة 10 جنود إصابات بعضهم بالغة الخطورة".
وأضاف النص: "تأتي هذه العملية الموفقة كرد على الاعتداءات المتكررة التي تمارسها هذه القوات على المسلمين بشكل يومي".
وتأتي غداة هجوم آخر في منطقة سيغو (وسط) أسفر عن سقوط تسعة قتلى وخمسة جرحى في صفوف الجنود الماليين الذي تعرضوا لكمين، حسب حكومة مالي.
وفي بيان قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي، إن الهجوم استهدف بعد ظهر الأربعاء، معسكرها في تمبكتو كبرى مدن المنطقة التي تحمل الاسم نفسه قرب حوالي 910 كلم من العاصمة باماكو.
وأضافت أن "التقارير الأولية تفيد بأن ست قذائف سقطت في المعسكر. الحصيلة المؤقتة هي تسعة جرحى بين جنود الأمم المتحدة" إصابات أربعة منهم بالغة. وقتيل يتم التحقق من هويته".
ولم يكشف البيان جنسيات جنود الأمم المتحدة الجرحى، لكن بحسب الجيشين الليبيري والسويدي، إنهم جنود ليبيريون وسويدي.
ب.نورالدين - الجزائر2017/05/04 على 16:441
اسالوا عصابة المخزن ..ولاحظوا تزامن هذه الهجمات مع كل موعد لقرار يخص الصحراء الغربية...العصابة المخزنية تمول الجماعات الارهابية بعائدات المخدراتولها تشابك في المصالح مع هذه الجماعات....