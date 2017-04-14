تشهد الأيام الأخيرة من موعد الجولة الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأحد، تنافساً كبيراً وتبادلاً للاتهامات بين المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.
ففي حين أعلن الرئيس الأمريكي السابق دعمه لماكرون، الخميس، تعرضت لوبان لموقف محرج تمثل في رشقها بالبيض من قبل متظاهرين غاضبين.
وأعلن أوباما، أنه "يدعم" إيمانويل ماكرون في شريط فيديو بثه فريق مرشح الوسط في فرنسا، الخميس، على صفحته في موقع فيسبوك، وذلك قبل ثلاثة أيام من الدورة الثانية الفاصلة للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وقال الرئيس السابق في الشريط بالإنكليزية: "أود أن تعلموا بأنني أدعم إيمانويل ماكرون"، مضيفاً أن هذه الانتخابات التي يواجه فيها ماكرون مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تتخذ "أهمية كبيرة بالنسبة إلى مستقبل فرنسا والقيم التي نتمسك بها".
وعلق ماكرون على فيديو أوباما قائلاً: "الأمل هو في 'إلى الإمام' (حزب ماكرون).. شكراً باراك أوباما".
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متظاهرون غاضبون يرشقون مارين لوبان بالبيض
رشق متظاهرون غاضبون، الخميس، المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان بالبيض خلال إحدى محطات حملتها، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
وتجمع نحو 50 شخصاً لدى وصول لوبان إلى شركة ملاحة في بلدة دول دي بريتاني (غرب)، حيث رشقوها بالبيض هاتفين "فليخرج الفاشيون".
وتمكن حراس لوبان البالغة 48 عاماً من سحبها إلى داخل مبنى الشركة.
ولا تعد منطقة بريتاني الواقعة في غرب فرنسا من معاقل الجبهة الوطنية، الحزب الذي تقوده لوبان، إذ لم تمنحها أكثر من 15 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت في 23 أفريل، وفقاً لفرانس برس.
أما منافسها ماكرون (39 عاماً) فحصل على 29 في المائة من الأصوات في المنطقة.
وتأتي الزيارة غداة مناظرة تلفزيونية حامية بين المرشحين رأى نحو ثلثي متابعيها أن ماكرون كان أكثر إقناعاً خلالها.
واعتبرت الصحف الفرنسية الصادرة، الخميس، أن المناظرة التلفزيونية بين المرشحين في السباق إلى قصر الإليزيه ماكرون ولوبان اتسمت بعنف غير معهود.
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الانتخابات الرئاسية الفرنسية
أوباما يدعم ماكرون ومتظاهرون يرشقون لوبان بالبيض
وائل نوري
صحافي بموقع الشروق أونلاين متابع للشؤون الدولية
تشهد الأيام الأخيرة من موعد الجولة الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأحد، تنافساً كبيراً وتبادلاً للاتهامات بين المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.
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ففي حين أعلن الرئيس الأمريكي السابق دعمه لماكرون، الخميس، تعرضت لوبان لموقف محرج تمثل في رشقها بالبيض من قبل متظاهرين غاضبين.
وأعلن أوباما، أنه "يدعم" إيمانويل ماكرون في شريط فيديو بثه فريق مرشح الوسط في فرنسا، الخميس، على صفحته في موقع فيسبوك، وذلك قبل ثلاثة أيام من الدورة الثانية الفاصلة للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وقال الرئيس السابق في الشريط بالإنكليزية: "أود أن تعلموا بأنني أدعم إيمانويل ماكرون"، مضيفاً أن هذه الانتخابات التي يواجه فيها ماكرون مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تتخذ "أهمية كبيرة بالنسبة إلى مستقبل فرنسا والقيم التي نتمسك بها".
وعلق ماكرون على فيديو أوباما قائلاً: "الأمل هو في 'إلى الإمام' (حزب ماكرون).. شكراً باراك أوباما".
منشور
متظاهرون غاضبون يرشقون مارين لوبان بالبيض
رشق متظاهرون غاضبون، الخميس، المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان بالبيض خلال إحدى محطات حملتها، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
وتجمع نحو 50 شخصاً لدى وصول لوبان إلى شركة ملاحة في بلدة دول دي بريتاني (غرب)، حيث رشقوها بالبيض هاتفين "فليخرج الفاشيون".
وتمكن حراس لوبان البالغة 48 عاماً من سحبها إلى داخل مبنى الشركة.
ولا تعد منطقة بريتاني الواقعة في غرب فرنسا من معاقل الجبهة الوطنية، الحزب الذي تقوده لوبان، إذ لم تمنحها أكثر من 15 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت في 23 أفريل، وفقاً لفرانس برس.
أما منافسها ماكرون (39 عاماً) فحصل على 29 في المائة من الأصوات في المنطقة.
وتأتي الزيارة غداة مناظرة تلفزيونية حامية بين المرشحين رأى نحو ثلثي متابعيها أن ماكرون كان أكثر إقناعاً خلالها.
واعتبرت الصحف الفرنسية الصادرة، الخميس، أن المناظرة التلفزيونية بين المرشحين في السباق إلى قصر الإليزيه ماكرون ولوبان اتسمت بعنف غير معهود.
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