تفكيك عصابات تروج المخدرات والأقراص المهلوسة بوهران

تمكنت مؤخرا، فرقة البحث والتحري التابعة لمصالح الأمن الولائي بوهران، من تفكيك عصابات متخصصة في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وكانت العملية الأولى بتوقيف شخصين في الأربعينيات من العمر، كانا يروجان المخدرات على مستوى حي الحمري، إذ وبناء على استغلال معلومات تحصلت عليها ذات الفرقة تم توقيف المتهمين في حالة تلبس، وبعد تفتيش مسكنيهما، تم العثور على كمية من الكيف المعالج في شكل أعمدة وصفائح جاهزة للبيع تقدر بأكثر من 230 غرام، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 39 مليون سنتيم من عائدات الترويج وأسلحة بيضاء إضافة إلى معدات أخرى كانت تستعمل في بيع الكيف المعالج، ليتم بناء على ذلك إحالة المتهمين على العدالة.

وفِي عملية أخرى قامت مصالح الأمن الحضري 17 بتوقيف شاب يبلغ من العمر 28 سنة بتهمة ترويج المخدرات من نوع كيف معالج، إذ ألقي عليه القبض متلبسا وبحوزته كمية 270 غرام من الكيف المعدة للترويج .أما مصالح الأمن الحضري 3 فقد أوقفت شابا يبلغ من العمر 20 سنة إذ عثر بحوزته على كمية من الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع والتي كان يروجها وأسلحة بيضاء، فيما تم إيداعه الحبس المؤقت نظير هذا النشاط كما وضعت فرقة البحث والتحري رقم 2 التابعة لمصالح الشرطة القضائية بالأمن الولائي حدا لعصابة تروج الأقراص المهلوس أعمارهم تتراوح بين 19 و35 سنة من بينهم مسبوقون قضائيا والذين تم الإيقاع بهم على مستوى بئر الجير شرقا بحوزتهم 179 قرص مهلوس من نوع بيركا التي تعرف في أوساط المتعاطين باسم صاروخ، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج وقدره نحو 5 آلاف دج ليتم إحالة المتهمين على العدالة.