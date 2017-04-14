يحفظ شيوخ وعجائزٌ الجزائر كل مَرّة، ماء وجه الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية، فيتنافسون يوم الاقتراع الذي يعتبرونه بمثابة عيد وطني، للظفر بلقب أول مٌصوِّت جزائري، ولا غرابة أن يكون اللقب كل مرّة من نصيب شيخ أو عجوز... وهو حالٌ تشريعيّات 2017 حيث تٌوِّج شيخ بهذا اللقب أدلى بصوته في مكتب البشير الإبراهيمي بالأبيار، أين صَوّت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
أضحى حضور المٌسنّين في مختلف الاستحقاقات بمثابة الملح بالطعام، فمٌواظبتهم على أداء واجبهم الانتخابي ومٌسارعتهم للتصويت في الصّباح الباكر قبل فتح مراكز الاقتراع، يجعلهم يصنعون الحدث بالجزائر ويٌشَكلون الاستثناء، وحتى موظفي البلديات يؤكّدون أن أكثر المواطنين الذين يسحبون بطاقات انتخابهم تتعدى أعمارهم الـ55 سنة.. وهذا ما لاحظناه خلال جولة لـ"الشروق" عبر بعض مراكز الانتخاب بالعاصمة.
كانت تستند على عصا خشبية وتسير ببطء للّحاق بركب المصوِّتين بمركز الانتخاب مفدي زكرياء بعين النّعجة، إنها الحاجّة "مريم" التي فاجأتنا بتأكيدها لنا مغادرتها جنازة قريب لها ببلدية بوسماعيل، وأنها أصرّت على ابنها ليعيدها فورا إلى العاصمة للقيام بواجبها الانتخابي...=!!
شيخٌ آخر ورغم بلوغه من العمر عتياّ، فسنه الذي يتعدى الـ90 سنة ولم يرحمه المرض الخبيث، ومع ذلك أبى عمّي "عمًّار" إلا أن يؤدي واجبه الانتخابي بمركز محمد عبدو ببلدية حسين داي، والجميل أن الحاج عمار التقى هناك بأصدقائه وجيرانه المسنين بعد تصويته، وشكّلوا حلقة يتناصحون فيها ويؤكدون على مواظبتهم على التصويت إلى آخر يوم في حياتهم، ومما تسلل إلى أسماعنا من حديثهم قول احدهم "لازَمْ أحنا الشيوخ نبقاو أنفٌوطِيو حتى يدٌّونا للقبر...".
وفي مركز انتخابي بحي بانوراما بالقٌبّة في حدود الـ10 والنصف صباحا، أول الدّاخِلين للمركز الانتخابي كانوا شيوخا وعجائز مصحوبين ببناتهم وأحفادهم، وعندما يخرجون تراهم يمسحون أصابعهم من بقايا الحبر وهم في غاية السعادة، وكأنهم أزاحوا عبءا عن كاهلهم. فالتصويت بالنسبة لهم واجب انتخابي عظيم، لدرجة أن أحد الشيوخ شبّهه في حديثه معنا بـ"الجهاد"، وحسب قوله "أحضِّر وزوجتي بطاقة تعريفنا وبطاقة انتخابنا يومان قبل الحدث، ويوم الاقتراع ننهض باكرا لنتوجه سويا للتصويت".
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مٌسِنٌّون يحفظون ماء وجه التشريعيّات في ظل عزوف الشّباب
نادية سليماني
يحفظ شيوخ وعجائزٌ الجزائر كل مَرّة، ماء وجه الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية، فيتنافسون يوم الاقتراع الذي يعتبرونه بمثابة عيد وطني، للظفر بلقب أول مٌصوِّت جزائري، ولا غرابة أن يكون اللقب كل مرّة من نصيب شيخ أو عجوز... وهو حالٌ تشريعيّات 2017 حيث تٌوِّج شيخ بهذا اللقب أدلى بصوته في مكتب البشير الإبراهيمي بالأبيار، أين صَوّت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
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أضحى حضور المٌسنّين في مختلف الاستحقاقات بمثابة الملح بالطعام، فمٌواظبتهم على أداء واجبهم الانتخابي ومٌسارعتهم للتصويت في الصّباح الباكر قبل فتح مراكز الاقتراع، يجعلهم يصنعون الحدث بالجزائر ويٌشَكلون الاستثناء، وحتى موظفي البلديات يؤكّدون أن أكثر المواطنين الذين يسحبون بطاقات انتخابهم تتعدى أعمارهم الـ55 سنة.. وهذا ما لاحظناه خلال جولة لـ"الشروق" عبر بعض مراكز الانتخاب بالعاصمة.
كانت تستند على عصا خشبية وتسير ببطء للّحاق بركب المصوِّتين بمركز الانتخاب مفدي زكرياء بعين النّعجة، إنها الحاجّة "مريم" التي فاجأتنا بتأكيدها لنا مغادرتها جنازة قريب لها ببلدية بوسماعيل، وأنها أصرّت على ابنها ليعيدها فورا إلى العاصمة للقيام بواجبها الانتخابي...=!!
شيخٌ آخر ورغم بلوغه من العمر عتياّ، فسنه الذي يتعدى الـ90 سنة ولم يرحمه المرض الخبيث، ومع ذلك أبى عمّي "عمًّار" إلا أن يؤدي واجبه الانتخابي بمركز محمد عبدو ببلدية حسين داي، والجميل أن الحاج عمار التقى هناك بأصدقائه وجيرانه المسنين بعد تصويته، وشكّلوا حلقة يتناصحون فيها ويؤكدون على مواظبتهم على التصويت إلى آخر يوم في حياتهم، ومما تسلل إلى أسماعنا من حديثهم قول احدهم "لازَمْ أحنا الشيوخ نبقاو أنفٌوطِيو حتى يدٌّونا للقبر...".
وفي مركز انتخابي بحي بانوراما بالقٌبّة في حدود الـ10 والنصف صباحا، أول الدّاخِلين للمركز الانتخابي كانوا شيوخا وعجائز مصحوبين ببناتهم وأحفادهم، وعندما يخرجون تراهم يمسحون أصابعهم من بقايا الحبر وهم في غاية السعادة، وكأنهم أزاحوا عبءا عن كاهلهم. فالتصويت بالنسبة لهم واجب انتخابي عظيم، لدرجة أن أحد الشيوخ شبّهه في حديثه معنا بـ"الجهاد"، وحسب قوله "أحضِّر وزوجتي بطاقة تعريفنا وبطاقة انتخابنا يومان قبل الحدث، ويوم الاقتراع ننهض باكرا لنتوجه سويا للتصويت".