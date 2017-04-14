لم يفوت الشيخ لخضر وناس، صاحب السبعين عاما، ورغم إصابته بشلل على مستوى الرجلين وذراعه ويده اليمنى، فرصة الانتخابات التشريعية للتعبير عن رأيه بحضوره إلى مركز الانتخاب والمرور عبر طاولة القوائم واختيار من يريد في أحد المراكز بمدينة تيارت.
كان عمي لخضر قادما من حي واد الطلبة، حيث صوتت زوجته قبل أن تأتي به ليصوت في مركز محمد كمون بحي زعرورة، على مسافة لا تقل عن كيلومترين من مقر سكنهما، لا زال عمي لخضر لم يغير التسجيل نحو حي واد الطلبة فصار يتعب للتنقل على مدار السنين الأخيرة.
زوجته كانت تدفع الكرسي المتحرك وتطلب مساعدة الآخرين حين تضطر إلى ذلك، حيث للدخول إلى المكتب كان يجب أن يتدخل رجلان لحمل الكرسي كاملا وإدخال الشيخ إلى المكتب، حيث إجراءات التصويت.
رغم شلل يده كان يحاول الاتكال على نفسه لحمل أوراق التصويت والتوجه بها إلى المعزل وزوجته تحاول مساعدته بإصرار.
عمي لخضر يقول أنه اصيب، قبل عامين أو ثلاثة، بارتفاع مفاجئ لضغط الدم فصار مشلولا، لكن ذلك لا يمنعه أن يدلي بصوته من أجل البلاد، فيما تتذمر زوجته من عدم توقف سيارات الطاكسي لهما، تجنبا لتعقيدات إركاب معوق على كرسي متحرك، لتطالب بإجراء ترتيبات في مداخل مكاتب التصويت لفائدة المعوقين حركيا، تبعا لمعاناتها في إدخال زوجها يوم الاقتراع.
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الشيخ لخضر من تيارت.. حين يقاوم الواجب الانتخابي الشلل!
سليمان بودالية
لم يفوت الشيخ لخضر وناس، صاحب السبعين عاما، ورغم إصابته بشلل على مستوى الرجلين وذراعه ويده اليمنى، فرصة الانتخابات التشريعية للتعبير عن رأيه بحضوره إلى مركز الانتخاب والمرور عبر طاولة القوائم واختيار من يريد في أحد المراكز بمدينة تيارت.
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كان عمي لخضر قادما من حي واد الطلبة، حيث صوتت زوجته قبل أن تأتي به ليصوت في مركز محمد كمون بحي زعرورة، على مسافة لا تقل عن كيلومترين من مقر سكنهما، لا زال عمي لخضر لم يغير التسجيل نحو حي واد الطلبة فصار يتعب للتنقل على مدار السنين الأخيرة.
زوجته كانت تدفع الكرسي المتحرك وتطلب مساعدة الآخرين حين تضطر إلى ذلك، حيث للدخول إلى المكتب كان يجب أن يتدخل رجلان لحمل الكرسي كاملا وإدخال الشيخ إلى المكتب، حيث إجراءات التصويت.
رغم شلل يده كان يحاول الاتكال على نفسه لحمل أوراق التصويت والتوجه بها إلى المعزل وزوجته تحاول مساعدته بإصرار.
عمي لخضر يقول أنه اصيب، قبل عامين أو ثلاثة، بارتفاع مفاجئ لضغط الدم فصار مشلولا، لكن ذلك لا يمنعه أن يدلي بصوته من أجل البلاد، فيما تتذمر زوجته من عدم توقف سيارات الطاكسي لهما، تجنبا لتعقيدات إركاب معوق على كرسي متحرك، لتطالب بإجراء ترتيبات في مداخل مكاتب التصويت لفائدة المعوقين حركيا، تبعا لمعاناتها في إدخال زوجها يوم الاقتراع.