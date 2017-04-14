هيئة دربال تتلقى 330 إخطار منها 16 أحيلت على النواب العامين

بلغ عدد الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الخميس، منذ انطلاق عملية التصويت إلى غاية السادسة مساء تقريبا، 330 إخطار على المستوى الوطني، حوّل 16 منها إلى النواب العامين.

وفي تصريح لوأج، أوضح رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال أن هيئته تلقت منذ فتح مكاتب الاقتراع "330 إخطار عادي في الإجمال، تفتقر إلى الأدلة في جلها"، حيث "تم استدراك الوضع على المستوى المحلي في أغلب الحالات، فيما حول 16 إخطارا منها إلى النواب العامين".

وقد سجلت الحالات التي تم الإخطار بخصوصها بعدد من الولايات على غرار الطارف والوادي، ويتعلق الأمر في بعضها بالاعتداء على الصندوق و الناخبين، يضيف السيد دربال، الذي أشار إلى أن الحكم في هذه الحالات يندرج ضمن القانون الجزائي. كما تم أيضا في ذات السياق، إلغاء نحو ألف (1000) توكيل ببسكرة موقعة من طرف نفس الجهة.