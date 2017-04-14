بلغ عدد الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الخميس، منذ انطلاق عملية التصويت إلى غاية السادسة مساء تقريبا، 330 إخطار على المستوى الوطني، حوّل 16 منها إلى النواب العامين.
وفي تصريح لوأج، أوضح رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال أن هيئته تلقت منذ فتح مكاتب الاقتراع "330 إخطار عادي في الإجمال، تفتقر إلى الأدلة في جلها"، حيث "تم استدراك الوضع على المستوى المحلي في أغلب الحالات، فيما حول 16 إخطارا منها إلى النواب العامين".
وقد سجلت الحالات التي تم الإخطار بخصوصها بعدد من الولايات على غرار الطارف والوادي، ويتعلق الأمر في بعضها بالاعتداء على الصندوق و الناخبين، يضيف السيد دربال، الذي أشار إلى أن الحكم في هذه الحالات يندرج ضمن القانون الجزائي. كما تم أيضا في ذات السياق، إلغاء نحو ألف (1000) توكيل ببسكرة موقعة من طرف نفس الجهة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
شارك برأيك
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
الأكثر تفاعلا
1الرئيس بوتفليقة يدلي بصوته
2بدوي: نسبة المشاركة بلغت 4.13 بالمائة
3أويحيى يضبط ساعته.. اسم مناصرة يختفي وزوخ "وفيّ" للرئيس..!
4اعتماد قائمة المهن الشّاقة في احتساب سنوات التقاعد يتأجل لـ2018"!
5متفائلون رغم بعض التجاوزات الطفيفة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
سليم قلالة
نظرة إلى المستقبل من خلال "اليوتوب"
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 1/2
جمال لعلامي
بعيدا عن الغالب والمغلوب!
عبد الناصر
الامتحان!
خالد عمر بن ققه
في البرغوثي وصَحْبه.. أَلاَ تُبْصِرون؟!
جمال لعلامي
لعنة السابق واللاحق!
محمد حمادي
وطنيون في مَوطِن الاغتراب!
سليم قلالة
لنتعلم القيادة من "سيدي عيسى"
جمال لعلامي
عيد "الموخّذين"!
الفيديو
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
هل يشهد اتفاق البرنامج النووي الإيراني نهايته على يد ترامب؟
ألكاراز يكشف أهدافه مع المنتخب الوطني
كويكيب يمر قرب الأرض ولكنه لن يرتطم بها
هيئة دربال تتلقى 330 إخطار منها 16 أحيلت على النواب العامين
ح.ح
بلغ عدد الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الخميس، منذ انطلاق عملية التصويت إلى غاية السادسة مساء تقريبا، 330 إخطار على المستوى الوطني، حوّل 16 منها إلى النواب العامين.
تغطيات ذات صلة
هيئة دربال تتلقى 330 إخطار منها 16 أحيلت على النواب العامين
بوتفليقة في ظهور نادر مع أفراد عائلته بمكتب الإنتخاب
مٌسِنٌّون يحفظون ماء وجه التشريعيّات في ظل عزوف الشّباب
زوجة أويحيى تسبق الوزراء.. "عايلة هايلة" ترافق تبون وحرم بن يونس تتألق
مدرسة الغزالي.. هكذا صوت سلال وولد عباس و"المخ"
وفي تصريح لوأج، أوضح رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال أن هيئته تلقت منذ فتح مكاتب الاقتراع "330 إخطار عادي في الإجمال، تفتقر إلى الأدلة في جلها"، حيث "تم استدراك الوضع على المستوى المحلي في أغلب الحالات، فيما حول 16 إخطارا منها إلى النواب العامين".
وقد سجلت الحالات التي تم الإخطار بخصوصها بعدد من الولايات على غرار الطارف والوادي، ويتعلق الأمر في بعضها بالاعتداء على الصندوق و الناخبين، يضيف السيد دربال، الذي أشار إلى أن الحكم في هذه الحالات يندرج ضمن القانون الجزائي. كما تم أيضا في ذات السياق، إلغاء نحو ألف (1000) توكيل ببسكرة موقعة من طرف نفس الجهة.