"داعش" ينصح بالابتعاد عن تجمعات المسيحيين في مصر

حذر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المسلمين في مصر من الوجود في أماكن تجمعات المسيحيين وكذلك المصالح الحكومية أو في منشآت الجيش والشرطة، مشيراً إلى أن الجماعة ستواصل الهجوم على مثل هذه الأهداف.

وقال (أمير جنود الخلافة في مصر) في حوار مع صحيفة النبأ الأسبوعية التي يصدرها التنظيم على تيليغرام، دون أن يورد اسمه: "نحذركم ونشدد عليكم بأن تبتعدوا عن أماكن تجمعات ومصالح النصارى وكذلك أماكن تجمعات الجيش والشرطة وأماكن مصالح الحكومة السياسية منها والاقتصادية وأماكن وجود رعايا دول الغرب الصليبية وانتشارهم ونحوها.. فكل هذه أهداف مشروعة لنا ويسعنا ضربها في أي وقت".

وفي الشهر الماضي قتل مهاجمان انتحاريان من "داعش" 45 شخصاً على الأقل في كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في اثنين من أعنف الهجمات التي شهدتها مصر منذ سنوات.

ويتزايد استهداف المتشددين للأقليات الدينية مما يمثل تحدياً للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بحمايتهم من المتطرفين.

وبات تنظيم "داعش" يضع عينه على أهداف خارج قاعدته في سيناء، مما يكثف الضغوط على الحكومة ويضع تحديات جديدة أمام أجهزة الأمن.