سجل بلدية تاورقة بولاية بومرداس، الخميس، عزوف ملحوظ في المشاركة في الانتخابات التشريعية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة بهذه البلدية الشرقية التابعة لدائرة بغلية في حدود الرابعة زوالا 12,10 بالمائة.
واغتنم المئات من مواطني ولاية بومرداس العطلة المدفوعة الأجر المتزامنة مع الاستحقاق الانتخابي للذهاب للاستجمام على شواطئ البحر، خاصة في ظل حرارة الطقس المرتفعة المسجلة طيلة اليوم، واصفين الانتخابات التشريعية باللاحدث، وهو ما ساهم في تسجيل نسبة ضئيلة، حيث سجلت هذه الولاية نسبة 19,27 بالمائة عند الرابعة زوالا بعد ما سجلت بلدية سي مصطفى أعلى نسبة مشاركة والتي قدرت بـ 26,69 بالمائة لتسجل أدناها ببلدية تاورقة. وفي ظل هذه المشاركة التي تعتبر ضعيفة فإن عدة تجاوزات سجلت ببعض المراكز الانتخابية على غرار توزيع أظرفة بها أوراق التصويت، خاصة بأحد المترشحين وهو ما وقفت عليه "الشروق" بالقرب من مركز الاقتراع علي بوظهر، ناهيك عن تسجيل محاولة تزوير بمركز الاقتراع بثانوية سي مصطفى أيضا.
وغير بعيد عن هذه الأخيرة وببلدية يسر وبمركز التصويت تينقيش محمد صغير فقد سجلت مصالح الأمن قيام بعض الناشطين لفائدة مترشح بتوزيع مبالغ مالية على النسوة توجيههن بالتصويت على ذات المترشح، وهو نفس المشهد الذي تكرر بمركز التصويت محمد صالحي ببلدية عمال جنوب شرق الولاية وكذا ببلدية الثنية أيضا، كما عمدت بعض الجهات إلى تكرار أوراق التصويت وجعل أخرى تحتها كي لا تظهر للمصوتين، ناهيك عن محاولة توجيه الناخبين من نوافذ مكاتب وقاعات الانتخاب وهو ما يعتبر ضغطا على المصوتين. وهذا ما يعتبر تجاوزات بالجملة تم التبليغ عنها لدى الهيئة الولائية لمراقبة الانتخابات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
شارك برأيك
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
الأكثر تفاعلا
1تفكيك عصابات تروج المخدرات والأقراص المهلوسة بوهران
2اختناق 21 شخصا في حريق بعمارة في بلعباس
3الشرطة الفرنسية تخطر عائلة "لاغة" بإستحالة نقل الجثّة إلى الجزائر
4تونسيون يغلقون الطريق المؤدي الى مركز رأس العيون بتبسة
5حرق صناديق اقتراع وتخريب مراكز انتخابية بالبويرة
Français English
الرأي
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 2/2
سليم قلالة
الحرية ليست واحدة!
جمال لعلامي
حتى لا تفطروا على "جرانة"!
عبد الناصر
حان الوقت حتى "تسمعّونا صوتكم"!
محمد الهادي الحسني
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
سليم قلالة
نظرة إلى المستقبل من خلال "اليوتوب"
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 1/2
جمال لعلامي
بعيدا عن الغالب والمغلوب!
عبد الناصر
الامتحان!
خالد عمر بن ققه
في البرغوثي وصَحْبه.. أَلاَ تُبْصِرون؟!
الفيديو
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
هل يشهد اتفاق البرنامج النووي الإيراني نهايته على يد ترامب؟
ألكاراز يكشف أهدافه مع المنتخب الوطني
كويكيب يمر قرب الأرض ولكنه لن يرتطم بها
مؤيدو مترشح وزعوا أموالا على الناخبات
نسبة تصويت ضعيفة وأنباء عن تجاوزات ببومرداس
كاهنة.إ
سجل بلدية تاورقة بولاية بومرداس، الخميس، عزوف ملحوظ في المشاركة في الانتخابات التشريعية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة بهذه البلدية الشرقية التابعة لدائرة بغلية في حدود الرابعة زوالا 12,10 بالمائة.
تغطيات ذات صلة
نسبة تصويت ضعيفة وأنباء عن تجاوزات ببومرداس
هدوء استثنائي بتيزي وزو والأفافاس يحتج على "تجاوزات"
الشرطة الفرنسية تخطر عائلة "لاغة" بإستحالة نقل الجثّة إلى الجزائر
الشيخ لخضر من تيارت.. حين يقاوم الواجب الانتخابي الشلل!
حرق صناديق اقتراع وتخريب مراكز انتخابية بالبويرة
واغتنم المئات من مواطني ولاية بومرداس العطلة المدفوعة الأجر المتزامنة مع الاستحقاق الانتخابي للذهاب للاستجمام على شواطئ البحر، خاصة في ظل حرارة الطقس المرتفعة المسجلة طيلة اليوم، واصفين الانتخابات التشريعية باللاحدث، وهو ما ساهم في تسجيل نسبة ضئيلة، حيث سجلت هذه الولاية نسبة 19,27 بالمائة عند الرابعة زوالا بعد ما سجلت بلدية سي مصطفى أعلى نسبة مشاركة والتي قدرت بـ 26,69 بالمائة لتسجل أدناها ببلدية تاورقة. وفي ظل هذه المشاركة التي تعتبر ضعيفة فإن عدة تجاوزات سجلت ببعض المراكز الانتخابية على غرار توزيع أظرفة بها أوراق التصويت، خاصة بأحد المترشحين وهو ما وقفت عليه "الشروق" بالقرب من مركز الاقتراع علي بوظهر، ناهيك عن تسجيل محاولة تزوير بمركز الاقتراع بثانوية سي مصطفى أيضا.
وغير بعيد عن هذه الأخيرة وببلدية يسر وبمركز التصويت تينقيش محمد صغير فقد سجلت مصالح الأمن قيام بعض الناشطين لفائدة مترشح بتوزيع مبالغ مالية على النسوة توجيههن بالتصويت على ذات المترشح، وهو نفس المشهد الذي تكرر بمركز التصويت محمد صالحي ببلدية عمال جنوب شرق الولاية وكذا ببلدية الثنية أيضا، كما عمدت بعض الجهات إلى تكرار أوراق التصويت وجعل أخرى تحتها كي لا تظهر للمصوتين، ناهيك عن محاولة توجيه الناخبين من نوافذ مكاتب وقاعات الانتخاب وهو ما يعتبر ضغطا على المصوتين. وهذا ما يعتبر تجاوزات بالجملة تم التبليغ عنها لدى الهيئة الولائية لمراقبة الانتخابات.