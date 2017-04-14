مؤيدو مترشح وزعوا أموالا على الناخبات نسبة تصويت ضعيفة وأنباء عن تجاوزات ببومرداس

سجل بلدية تاورقة بولاية بومرداس، الخميس، عزوف ملحوظ في المشاركة في الانتخابات التشريعية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة بهذه البلدية الشرقية التابعة لدائرة بغلية في حدود الرابعة زوالا 12,10 بالمائة.

واغتنم المئات من مواطني ولاية بومرداس العطلة المدفوعة الأجر المتزامنة مع الاستحقاق الانتخابي للذهاب للاستجمام على شواطئ البحر، خاصة في ظل حرارة الطقس المرتفعة المسجلة طيلة اليوم، واصفين الانتخابات التشريعية باللاحدث، وهو ما ساهم في تسجيل نسبة ضئيلة، حيث سجلت هذه الولاية نسبة 19,27 بالمائة عند الرابعة زوالا بعد ما سجلت بلدية سي مصطفى أعلى نسبة مشاركة والتي قدرت بـ 26,69 بالمائة لتسجل أدناها ببلدية تاورقة. وفي ظل هذه المشاركة التي تعتبر ضعيفة فإن عدة تجاوزات سجلت ببعض المراكز الانتخابية على غرار توزيع أظرفة بها أوراق التصويت، خاصة بأحد المترشحين وهو ما وقفت عليه "الشروق" بالقرب من مركز الاقتراع علي بوظهر، ناهيك عن تسجيل محاولة تزوير بمركز الاقتراع بثانوية سي مصطفى أيضا.

وغير بعيد عن هذه الأخيرة وببلدية يسر وبمركز التصويت تينقيش محمد صغير فقد سجلت مصالح الأمن قيام بعض الناشطين لفائدة مترشح بتوزيع مبالغ مالية على النسوة توجيههن بالتصويت على ذات المترشح، وهو نفس المشهد الذي تكرر بمركز التصويت محمد صالحي ببلدية عمال جنوب شرق الولاية وكذا ببلدية الثنية أيضا، كما عمدت بعض الجهات إلى تكرار أوراق التصويت وجعل أخرى تحتها كي لا تظهر للمصوتين، ناهيك عن محاولة توجيه الناخبين من نوافذ مكاتب وقاعات الانتخاب وهو ما يعتبر ضغطا على المصوتين. وهذا ما يعتبر تجاوزات بالجملة تم التبليغ عنها لدى الهيئة الولائية لمراقبة الانتخابات.