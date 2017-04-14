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نسبة المشاركة الوطنية بلغت 38.25 بالمائة
الأفلان يحصد 164 مقعد في برلمان 2017
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الجمعة، عن النتائج الأولية ونسبة المشاركة الخاصة بالانتخابات التشريعية والتي بلغت 38.25 بالمائة على المستوى الوطني عند إغلاق مكاتب التصويت.
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الجمعة، عن النتائج الأولية ونسبة المشاركة الخاصة بالانتخابات التشريعية، التي بلغت 38.25 بالمائة على المستوى الوطني عند إغلاق مكاتب التصويت.
وكشف بدوي، في ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، أن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 164 مقعد (50 منها للنساء) في الانتخابات التشريعية، فيما تحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا (32 للنساء) متبوعا بتحالف حركة مجتمع السلم الذي جاء في المرتبة الثالثة بـ 33 مقعد (6 للنساء).
وأضاف الوزير أن قوائم الأحرار حصلت على 28 مقعدا (6 نساء)، فيما حصد تجمع أمل الجزائر "تاج" 19 مقعدا (4 نساء) متبوعا بحزب أمل الجزائر بـ 19 مقعد.
وتحصل الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على 15 مقعدا (4 نساء)، بينما فازت جبهة المستقبل بـ14 مقعد، متبوعا بحزب العمال بـ11 مقعد (3 نساء).
وحازت جبهة القوى الإشتراكية على 14 مقعد والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على 9 مقاعد (3 نساء)، وفاز حزب التحالف الوطني الجمهوري بـ8 مقاعد (4 نساء).
كمال2017/05/05 على 12:161
دائما وابدا عندما يفوز الافلان الجزائر تخسر .
02017/05/05 على 12:182
البلد الوحيد الذي تعرف به نتائج الانتخاب قبل التصويت