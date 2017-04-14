جرحى في أعمال عنف انتخابي بتبسة

رغم المشاركة المحتشمة بمختلف المراكز الانتخابية بولاية تبسة، والتي وصفت بالأضعف في تاريخ المنطقة، فإن ما تم تسجيله عبر مختلف المراكز، هو أن هناك بعض الناخبين سعوا بمختلف الوسائل للضغط على المواطنين، لانتخاب القوائم الموالية لهم، على غرار ما حصل ببلدية المزرعة، حيث وقع شجار عنيف بين رئيس البلدية المناصر لقائمة حزب جبهة التحرير الوطني، ومناضلين في التجمع الوطني الديمقراطي، وهو ما دفع بعناصر الدرك الوطني إلى التدخل وسماع كل الأطراف على محاضر لإحالتهم على القضاء.

وببلدية الصفصاف تعرض نائب بالمجلس الشعبي الولائي عن حركة مجتمع السلم، لاعتداء جسدي من طرف مناضلين عن حزب جبهة التحرير الوطني، استلزم نقله إلى المستشفى الاستعجالي. وبمنطقة المسلولة ببلدية لعوينات، حاول العشرات من الشباب، غلق الطريق المؤدي إلى المركز الانتخابي، ومنع الناخبين من الوصول إليه بعد أن شتمهم أحد متصدري القوائم.