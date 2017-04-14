رغم المشاركة المحتشمة بمختلف المراكز الانتخابية بولاية تبسة، والتي وصفت بالأضعف في تاريخ المنطقة، فإن ما تم تسجيله عبر مختلف المراكز، هو أن هناك بعض الناخبين سعوا بمختلف الوسائل للضغط على المواطنين، لانتخاب القوائم الموالية لهم، على غرار ما حصل ببلدية المزرعة، حيث وقع شجار عنيف بين رئيس البلدية المناصر لقائمة حزب جبهة التحرير الوطني، ومناضلين في التجمع الوطني الديمقراطي، وهو ما دفع بعناصر الدرك الوطني إلى التدخل وسماع كل الأطراف على محاضر لإحالتهم على القضاء.
وببلدية الصفصاف تعرض نائب بالمجلس الشعبي الولائي عن حركة مجتمع السلم، لاعتداء جسدي من طرف مناضلين عن حزب جبهة التحرير الوطني، استلزم نقله إلى المستشفى الاستعجالي. وبمنطقة المسلولة ببلدية لعوينات، حاول العشرات من الشباب، غلق الطريق المؤدي إلى المركز الانتخابي، ومنع الناخبين من الوصول إليه بعد أن شتمهم أحد متصدري القوائم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
شارك برأيك
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
الأكثر تفاعلا
1تفكيك عصابات تروج المخدرات والأقراص المهلوسة بوهران
2اختناق 21 شخصا في حريق بعمارة في بلعباس
3الشرطة الفرنسية تخطر عائلة "لاغة" بإستحالة نقل الجثّة إلى الجزائر
4تونسيون يغلقون الطريق المؤدي الى مركز رأس العيون بتبسة
5حرق صناديق اقتراع وتخريب مراكز انتخابية بالبويرة
Français English
الرأي
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 2/2
سليم قلالة
الحرية ليست واحدة!
جمال لعلامي
حتى لا تفطروا على "جرانة"!
عبد الناصر
حان الوقت حتى "تسمعّونا صوتكم"!
محمد الهادي الحسني
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
سليم قلالة
نظرة إلى المستقبل من خلال "اليوتوب"
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 1/2
جمال لعلامي
بعيدا عن الغالب والمغلوب!
عبد الناصر
الامتحان!
خالد عمر بن ققه
في البرغوثي وصَحْبه.. أَلاَ تُبْصِرون؟!
الفيديو
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
هل يشهد اتفاق البرنامج النووي الإيراني نهايته على يد ترامب؟
ألكاراز يكشف أهدافه مع المنتخب الوطني
كويكيب يمر قرب الأرض ولكنه لن يرتطم بها
جرحى في أعمال عنف انتخابي بتبسة
ب. دريد
رغم المشاركة المحتشمة بمختلف المراكز الانتخابية بولاية تبسة، والتي وصفت بالأضعف في تاريخ المنطقة، فإن ما تم تسجيله عبر مختلف المراكز، هو أن هناك بعض الناخبين سعوا بمختلف الوسائل للضغط على المواطنين، لانتخاب القوائم الموالية لهم، على غرار ما حصل ببلدية المزرعة، حيث وقع شجار عنيف بين رئيس البلدية المناصر لقائمة حزب جبهة التحرير الوطني، ومناضلين في التجمع الوطني الديمقراطي، وهو ما دفع بعناصر الدرك الوطني إلى التدخل وسماع كل الأطراف على محاضر لإحالتهم على القضاء.
تغطيات ذات صلة
نسبة تصويت ضعيفة وأنباء عن تجاوزات ببومرداس
هدوء استثنائي بتيزي وزو والأفافاس يحتج على "تجاوزات"
الشرطة الفرنسية تخطر عائلة "لاغة" بإستحالة نقل الجثّة إلى الجزائر
الشيخ لخضر من تيارت.. حين يقاوم الواجب الانتخابي الشلل!
حرق صناديق اقتراع وتخريب مراكز انتخابية بالبويرة
وببلدية الصفصاف تعرض نائب بالمجلس الشعبي الولائي عن حركة مجتمع السلم، لاعتداء جسدي من طرف مناضلين عن حزب جبهة التحرير الوطني، استلزم نقله إلى المستشفى الاستعجالي. وبمنطقة المسلولة ببلدية لعوينات، حاول العشرات من الشباب، غلق الطريق المؤدي إلى المركز الانتخابي، ومنع الناخبين من الوصول إليه بعد أن شتمهم أحد متصدري القوائم.