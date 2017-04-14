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تقدم تقني يعكس طموحات بكين
إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع
أقلعت، الجمعة، أول طائرة ركاب كبيرة من صنع الصين، من مدينة شنغهاي شرقي البلاد، في رحلة تجريبية، تهدف بكين من خلالها وعلى المدى الطويل اقتحام سوق الطائرات الذي يهيمن عليه الغرب، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
ونشرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن الطائرة من طراز "سي 919" ومصنوعة محلياً بالكامل، وأقلعت اليوم، لتصبح الصين أحد المنتجين الرئيسيين لطائرات الركاب الكبيرة على أعلى المستويات في العالم.
وأضافت الوكالة، أن الصين أصبحت المنتج الرابع لطائرات الركاب الكبيرة بعد الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا، مشيرة أن ذلك يرمز إلى علامة فارقة للشركة الصينية للطائرات التجارية باعتبارها صانعاً لطراز سي 919 ومقرها شنغهاي (شرق).
وتروج الصين لطائرتها من طراز سي 919، كمنافس للطائرات ذات الممر الواحد "أيرباص A320، وبوينغ737، حيث كان من المقرر إقلاعها عام 2014، قبل تسليمها لمشتريها في 2016، لكن السلطات الصينية أجلت ذلك بسبب مشاكل في التصنيع، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وقال باو بينغلي، نائب مدير مؤسسة الطائرات التجارية الصينية المحدودة "كوماك" (المنتجة للطائرة) "إن الشركة تخطط لصنع طائرتين كل عام بدءاً من الآن ولغاية عام 2019، لضمان سلامة الرحلات الجوية للطائرة، قبل البدء بالإنتاج الجماعي".
وتقول كوماك، إن أكثر من 200 شركة صينية، و36 جامعة كان لهم دور في عملية البحث وتطوير الطائرة.
tarik - l'algerie2017/05/05 على 14:461
ضربة كبيرة للغرب ....