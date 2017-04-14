سير عادي للاقتراع وتجاوزات "طفيفة" بمعسكر مكاتب لم تشمع صناديقها وأخرى لم تحترم ترتيب أوراق التصويت

انطلقت العملية الانتخابية، صباح الخميس، عبر مكاتب الاقتراع بولاية معسكر وسط أجواء أقل ما يقال عنها أنها عادية، حيث لم تسجل إلى غاية الرابعة مساء أية حوادث أو ما يعكر صفو العملية عدا ما سجل مع الساعة الأولى من تجاوزات وصفت بالخفيفة وأدت إلى تدخل أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات لإرجاع الأمور إلى نصابها.

وحسب اللجنة فإن بعض المكاتب لم يقم القائمون عليها بتشميع الصناديق قبل العملية الانتخابية وهو إجراء جديد تم اعتماده هذه المرة لإضفاء مزيد من الشفافية إضافة إلى عدم احترام ترتيب وضع القوائم الانتخابية أمام المواطنين بحسب القرعة التي قامت بها اللجنة ما جعل العملية تتوقف للحظات من أجل إعادة وضع الترتيب السليم.

كما قالت اللجنة بأنها سجلت إلى غاية الرابعة مساء 12 إخطارا غالبيتها كانت لحركة حمس وتتعلق أساسا بوجود سيارات تابعة لبعض الأحزاب تجوب الشوارع على مقربة من مراكز الانتخاب وتوزيع أقمصة في محاولة لاستمالة الناخبين، وبعض الإخطارات التي وصفت بالخفيفة والتي صدر في غالبيتها قرار بالرفض لعدم تأسيسها. وقد بلغت نسبة المشاركة إلى غاية الرابعة مساء بولاية معسكر 26.81 بالمائة أي أن 148129 مواطن تقدموا لصناديق الإقتراع إلى غاية نفس التوقيت من أصل 552538 مسجل في القوائم الانتخابية موزعين على 1338 مكتب اقتراع من أجل اختيار الأحسن من 16 قائمة حزبية في ظل غياب القوائم الحرة.

وأعلنت مصالح أمن ولاية معسكر في بيان لها أنها سخرت لتأمين العملية ألفي شرطي لضمان تغطية أمنية عبر 105 مركز التي تتواجد في إقليم اختصاصها. وضمن إحصائيات لجنة مراقبة الانتخابات قبل يوم الاقتراع سجلت اللجنة الولائية لمعسكر 288 محضر منها 254 محضر خاص بالتجمعات الحزبية حررت منها 131 محضر للتجمعات المنعقدة و123 محضر لاجتماعات لم تعقد، فيما بلغ عدد الإخطارات 34 إخطارا يتعلق غالبيتها بالإلصاق العشوائي لصور المترشحين.