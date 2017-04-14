أظهرت النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية للرابع ماي، تراجع الأغلبية التي كان يحوزها حزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني، بحصوله على 164 مقعد من مجموع عدد مقاعد المجلس الـ 462، مقارنة بالنتائج التي حققها في تشريعيات 2012.
وفقد حزب جبهة التحرير الوطني 56 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني، في أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد من مجموع 220 مقعد كان تحصل عليها في الانتخابات التشريعية لسنة 2012، ما يعتبر انتكاسة للحزب.
وكانت الانتخابات مربحة بالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث رفع رصيد مقاعده بـ29 مقعد في الغرفة السفلى للبرلمان إلى 97 مقعد بعد أن كان يحوز 68 في انتخابات 2012.
وتقهقرت الأحزاب الإسلامية بدورها في الانتخابات التشريعية الحالية، حيث حصلت حركة مجتمع السلم التي انضمت إليها جبهة التغيير على 33 مقعد بعد أن حصلت ضمن تكتل الجزائر الخضراء في 2012 على 48 مقعد.
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية ففقد 7 مقاعد كاملة بحصوله على 14 مقعد بعد أن كان له 21 مقعد في المجلس الشعبي الوطني.
بدوره خسر حزب العمال 9 مقاعد بعد أن يشغل 20 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني لطبعة 2012.
ورفعت الحركة الشعبية الجزائرية رصيدها في المجلس الشعبي الوطني بسبعة مقاعد كاملة وأصبحت تشغل 13 بينما كانت تحوز على 6 مقاعد فقط في تشريعيات 2012.
وتراجع حصاد الأحرار في التشريعيات إلى 28 مقعد فقط بعد أن كان رصيدهم في 2012 يقدر بـ90 مقعد.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
شارك برأيك
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
الأكثر تفاعلا
1أويحيى يضبط ساعته.. اسم مناصرة يختفي وزوخ "وفيّ" للرئيس..!
2مدرسة الغزالي.. هكذا صوت سلال وولد عباس و"المخ"
3نطمح للفوز بالأغلبية في برلمان قوي يحوي جميع الأحزاب السياسية
4السفارة الأمريكية تراقب الإنتخابات.. من مقر "حمس"
5مٌسِنٌّون يحفظون ماء وجه التشريعيّات في ظل عزوف الشّباب
Français English
الرأي
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 2/2
سليم قلالة
الحرية ليست واحدة!
جمال لعلامي
حتى لا تفطروا على "جرانة"!
عبد الناصر
حان الوقت حتى "تسمعّونا صوتكم"!
محمد الهادي الحسني
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
سليم قلالة
نظرة إلى المستقبل من خلال "اليوتوب"
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 1/2
جمال لعلامي
بعيدا عن الغالب والمغلوب!
عبد الناصر
الامتحان!
خالد عمر بن ققه
في البرغوثي وصَحْبه.. أَلاَ تُبْصِرون؟!
الفيديو
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
هل يشهد اتفاق البرنامج النووي الإيراني نهايته على يد ترامب؟
ألكاراز يكشف أهدافه مع المنتخب الوطني
كويكيب يمر قرب الأرض ولكنه لن يرتطم بها
الأفلان والإسلاميون إلى تراجع
الأرندي يرفع رصيده بالبرلمان
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
أظهرت النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية للرابع ماي، تراجع الأغلبية التي كان يحوزها حزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني، بحصوله على 164 مقعد من مجموع عدد مقاعد المجلس الـ 462، مقارنة بالنتائج التي حققها في تشريعيات 2012.
تغطيات ذات صلة
الأرندي يرفع رصيده بالبرلمان
الأفلان يحصد 164 مقعد في برلمان 2017
الأرندي: حزبنا فاز بحوالي 50 بالمائة من مقاعد البرلمان
دربال: 34 إخطارا تم تبليغها للنواب العامين
40,45 بالمائة.. نسبة المشاركة النهائية في تشريعيات 4 ماي
وفقد حزب جبهة التحرير الوطني 56 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني، في أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد من مجموع 220 مقعد كان تحصل عليها في الانتخابات التشريعية لسنة 2012، ما يعتبر انتكاسة للحزب.
وكانت الانتخابات مربحة بالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث رفع رصيد مقاعده بـ29 مقعد في الغرفة السفلى للبرلمان إلى 97 مقعد بعد أن كان يحوز 68 في انتخابات 2012.
وتقهقرت الأحزاب الإسلامية بدورها في الانتخابات التشريعية الحالية، حيث حصلت حركة مجتمع السلم التي انضمت إليها جبهة التغيير على 33 مقعد بعد أن حصلت ضمن تكتل الجزائر الخضراء في 2012 على 48 مقعد.
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية ففقد 7 مقاعد كاملة بحصوله على 14 مقعد بعد أن كان له 21 مقعد في المجلس الشعبي الوطني.
بدوره خسر حزب العمال 9 مقاعد بعد أن يشغل 20 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني لطبعة 2012.
ورفعت الحركة الشعبية الجزائرية رصيدها في المجلس الشعبي الوطني بسبعة مقاعد كاملة وأصبحت تشغل 13 بينما كانت تحوز على 6 مقاعد فقط في تشريعيات 2012.
وتراجع حصاد الأحرار في التشريعيات إلى 28 مقعد فقط بعد أن كان رصيدهم في 2012 يقدر بـ90 مقعد.