الرجال يعزفون والنساء يقبلن غياب محير لمراقبي الأحزاب بعين تموشنت

عرفت الفترة الصباحية من عملية الانتخاب بولاية عين تموشنت إقبالا ضعيفا من طرف المواطنين، فقد سجلت نسبة المشاركة في حدود الساعة العاشرة صباحا نسبة 2.67 بالمائة، لكن سرعان ما ارتفعت إلى 15.88 بالمائة في حدود الساعة الواحدة مساء.

من خلال الزيارات الميدانية التي قادت "الشروق" إلى بعض مراكز الاقتراع بولاية عين تموشنت، تم تسجيل حضور مكثف لفئة النساء المصوتات على عكس فئة الذكور التي كانت تعد على أصابع اليد الواحدة ببعض المكاتب.

شهدت ولاية عين تموشنت خلال يوم الاقتراع درجات حرارة مرتفعة قاربت 30 درجة مئوية وهو ما أدى حسب تصريح العديد من المواطنين إلى انخفاض نسبة المشاركة لاسيما بعد تردد الكثير من المنتخبين في الخروج من منازلهم والذهاب إلى صناديق الاقتراع لاسيما خلال الفترة الصباحية قبل ان تنتعش خلال الفترة المسائية.

ومن خلال الزيارة التي قادت الشروق إلى مختلف مراكز الاقتراع، تم تسجيل غياب كبير لمراقبي الأحزاب عبر مختلف المكاتب الانتخابية أرجعتها ذات المصادر إلى الضائقة المالية التي تعاني منها بعض الأحزاب لاسيما منها الصغيرة وهو ما حال دون توفير مراقبين لها.