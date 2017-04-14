ستستلم مصالح ولاية الجزائر 7 أسواق، وقامت بتهيئة أكثر من 17 سوقا موزعة عبر 14 بلدية، في انتظار إعادة تهيئة العديد من الأسواق الموزعة عبر 57 بلدية.
تنتظر العديد من بلديات العاصمة استلام الأسواق التي هي في طور الانجاز، في عدة بلديات على غرار بوزريعة وبرج الكيفان، وعين البنيان والحراش والجزائر الوسطى.
وحسب المعلومات فقد بلغت نسبة الأشغال 50 بالمائة بسوق 5 ماي 1945 ببلدية عين البنيان، أما على مستوى سوق "رضا حوحو" بسيدي أمحمد وسوق "هواء فرنسا" ببوزريعة فبلغت نسبة الأشغال 40 بالمائة.
وفي سياق متصل، عرفت بعض الأسواق تقدما كبيرا في الأشغال وفاقت الـ 90 بالمائة على غرار كل من السوق البلدي للرويبة وباب الزوار وسوق ببلدية باش جراح.
وبخصوص الأشغال بسوق عين النعجة التابع لبلدية جسر قسنطينة، حيث بلغت نسبة الأشغال الـ75 بالمائة، لكنه عرف تعطلا بسبب أشغال الميترو، كما تم الشروع في تهيئة 17 سوقا موزعة عبر 14 بلدية، والتي استلم منها 7 أسواق تتوزع عبر بلديات الجزائر الوسطى، بلوزداد وبولوغين وجسر قسنطينة وسيدي موسى.
كما قضت ولاية الجزائر على 10 نقاط سوداء بالأسواق العشوائية ضمت أكثر من 1000 طاولة فوضوية.
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ولاية الجزائر تستلم 7 أسواق وتهيئ 17 سوقا عبر 57 بلدية
إ.بوخليف
ستستلم مصالح ولاية الجزائر 7 أسواق، وقامت بتهيئة أكثر من 17 سوقا موزعة عبر 14 بلدية، في انتظار إعادة تهيئة العديد من الأسواق الموزعة عبر 57 بلدية.
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تنتظر العديد من بلديات العاصمة استلام الأسواق التي هي في طور الانجاز، في عدة بلديات على غرار بوزريعة وبرج الكيفان، وعين البنيان والحراش والجزائر الوسطى.
وحسب المعلومات فقد بلغت نسبة الأشغال 50 بالمائة بسوق 5 ماي 1945 ببلدية عين البنيان، أما على مستوى سوق "رضا حوحو" بسيدي أمحمد وسوق "هواء فرنسا" ببوزريعة فبلغت نسبة الأشغال 40 بالمائة.
وفي سياق متصل، عرفت بعض الأسواق تقدما كبيرا في الأشغال وفاقت الـ 90 بالمائة على غرار كل من السوق البلدي للرويبة وباب الزوار وسوق ببلدية باش جراح.
وبخصوص الأشغال بسوق عين النعجة التابع لبلدية جسر قسنطينة، حيث بلغت نسبة الأشغال الـ75 بالمائة، لكنه عرف تعطلا بسبب أشغال الميترو، كما تم الشروع في تهيئة 17 سوقا موزعة عبر 14 بلدية، والتي استلم منها 7 أسواق تتوزع عبر بلديات الجزائر الوسطى، بلوزداد وبولوغين وجسر قسنطينة وسيدي موسى.
كما قضت ولاية الجزائر على 10 نقاط سوداء بالأسواق العشوائية ضمت أكثر من 1000 طاولة فوضوية.