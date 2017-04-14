مقري لدعاة المقاطعة: ماذا انتم فاعلون الآن؟

عاتب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الجمعة، أصحاب دعوات المقاطعة والذين تم بسببهم تزوير الانتخابات وخاطبهم ماذا أنتم فاعلون من أجل التغيير؟.

وكانت مخاطبة المقاطعين، أول رد فعل لرئيس "حمس" بعد إعلان نتائج التشريعيات، بعد أن كان خلال أيام الحملة هدفا لسهامهم وصلت حد اتهامه بعقد صفقة مع النظام من خلال هذا الموعد.

ويريد مقري كما جاء في تدوينة على صفحته على "فايسبوك"، معرفة إستراتيجية المقاطعين لتجاوز الوضع الحالي بالقول "أما أنتم أيها المقاطعون ماذا أنتم فاعلون للتغيير ... ما هو بديلكم الآن بعدما حققتم مرادكم؟ نحن في الانتظار لعلنا نجد فيكم من يقنعنا".

وعاتب أصحاب هذا الموقف بالتأكيد أن "لقد رأينا بأعيننا كيف أن الصناديق تم حشوها باسمكم، فنحن بالنسبة لكم مددنا بمشاركتنا في عمر النظام، ونحن كذلك نقول بأنكم مددتم بمقاطعتكم في عمر النظام، لأن الأمور ستستمر كما كانت رغم مقاطعتكم".

وأضاف "وحتى لو لم نشارك نحن في الانتخابات لاستمر الأمر كما هو ولأتى النظام بحزب إسلامي آخر غير مقاوم بصدق ليزين به المشهد".

ويشار إلى أن تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير حصد 33 مقعدا في الانتخابات التشريعية في نتيجة خيبت آمال قيادته في الحصول على تمثيل أكبر في الغرفة السفلى للبرلمان.