نوارة جعفر أعتبرت النتيجة دليلا على استعادة ثقة الشعب أويحيى: سأجند نوابنا خدمة لبرنامج الرئيس

سجل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، الجمعة، ارتياحه إثر النتائج الخاصة بالتشريعيات، وتقدمه بحوالي 50 بالمائة في عدد نوابه، الذي إرتفع من 68 نائبا في العهدة السابقة، إلى97 نائبا بينهم 32 امرأة.

وحيا الحزب جميع الناخبين والناخبات الذين صوتوا على قوائمه، كما حيا جميع مناضلاته ومناضليه في بيان له على "المجهودات التي بذلوها والتي توجت بهذه النتيجة، وجعلته في المراتب الأولى في العديد من الولايات.

وتعهد الأرندي، التزامه بتجنيد نوابه، خدمة للتجسيد الميداني لبرنامج الرئيس، وتحقيق البرنامج الخاص به والذي قدمه للمواطنين، خلال الحملة الانتخابية الفارطة.

وفور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لحزب الأرندي عبرت نوارة جعفر القيادية في الحزب وعضو مجلس الأمة، لـ"الشروق"، عن ارتياحها للنتائج التي حققها الحزب وطنيا، مرجعة ذلك إلى الجهود المبذولة والعمل الجبار الذي قام به الأرندي على جميع المستويات وعلى مدار سنوات، وقالت "أن المرتبة الثانية التي حققها حزبها، في تشريعيات الرابع ماي، تؤكد بالقرائن أن الحزب كسب مجددا ثقة المواطنين".

وبالمقابل أكدت نوارة جعفر أن الإنتخابات التشريعية، جرت في ظروف هادئة رغم التخوفات التي أطلقتها العديد من الأطراف والجهات، "لكن كل هذه الأمور تلاشت يوم الاقتراع وهذا ما يؤكد أن مؤسسات الدولة تتقوى من خلال التجارب السابقة خاصة منذ دخول الجزائر في التعددية الحزبية".