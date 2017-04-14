اختطاف تلميذة بأم البواقي

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة عين مليلة بأم البواقي، الخميس، من توقيف خمسة شبان يشتبه في تورطهم في قضية اختطاف تلميذة، بإحدى متوسطات مدينة عين مليلة.

حيثيات القضية حسب مصادرنا تعود لمساء يوم الأربعاء، أين تقدمت عائلة الضحية بشكوى لدى مصالح الأمن تفيد باختفاء ابنتهم، البالغة من العمر 16 سنة، حيث رجّحوا احتمال اختطافها من قبل مجهولين، لتباشر في حينها مصالح الأمن تحرياتها المكثفة وتقصياتها المعمقة وتمكنت من استرجاع الضحية وكذا توقيف خمسة شبان، سيتم تقديمهم مطلع الأسبوع أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.