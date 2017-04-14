طفل ينتحر في بشار بسبب "طابلات"

أقدم طفل في العاشر من عمره، مساء الخميس، على الانتحار شنقا بمسكنه بحي غراسة ببشار.

وكشفت مصادر "الشروق" بأن سبب إقدام الطفل على هذا الفعل هو قرار والدته بحرمانه مؤقتا من استخدام اللوحة الرقمية، بعدما رأت بأنه بدأ يشغله كثيرا وبات مدمنا عليه، هذا وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية لمعرفة ملابساتها.