يقوم بجولة جديدة إلى الجارة الشرقية مساهل يعود إلى ليبيا من بوابة الجنوب

يجري عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية، السبت، بزيارة إلى مدن في الجنوب الليبي، بعد أيام من تنقله إلى الشرق والغرب بحثا عن التوافق بين مختلف أطراف الأزمة .

وأعلن بيان لوزارة الخارجية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الجزائر للتقريب بين مختلف الفرقاء الليبيين، حول حل سياسي ليبي-ليبي ينهي الأزمة ويجسد المصالحة.

وتأتي هذه الزيارة عشية احتضان الجزائر لاجتماع دول جوار ليبيا، المقرر الاثنين القادم، لبحث آخر تطورات الأزمة وخاصة في شقها الأمني وتأثيرها على دول المنطقة.

ووفق بيان الخارجية، فإن مساهل سيلتقي خلال جولته بالجنوب السلطات المحلية والأعيان والبرلمانيين.

وفي 19 أفريل الماضين قام وزير الشؤون المغاربية بجولة في مدن الشرق والغرب مثل طرابلس وبن غازي والزنتان ومصراتة، دامت ثلاثة أيام، والتقى فيها عدة مسؤولين سياسيين وعسكريين ودعا خلالها إلى ضرورة تكريس المصالحة لتجاوز الأزمة الراهنة.