فتحت مصالح الأمن بخنشلة، ليلة الخميس، تحقيقا أمنيا، حول حادثة العثور على جثة مجهولة الهوية، لرعية إفريقي، في العقد الرابع من العمر، من دولة مالي، في حالة متقدمة من التعفن، وذلك بمحاذاة الشريط الغابي، بطريق باتنة، وسط مدينة خنشلة.
حيث انتشلت مصالح الحماية المدنية الجثة، بأمر من نيابة محكمة خنشلة، قبل نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى بن بلة، في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي، لتحديد أسباب الوفاة وهوية المعني.
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العثور على جثة متحللة لرعية مالي بخنشلة
طارق. م
فتحت مصالح الأمن بخنشلة، ليلة الخميس، تحقيقا أمنيا، حول حادثة العثور على جثة مجهولة الهوية، لرعية إفريقي، في العقد الرابع من العمر، من دولة مالي، في حالة متقدمة من التعفن، وذلك بمحاذاة الشريط الغابي، بطريق باتنة، وسط مدينة خنشلة.
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حيث انتشلت مصالح الحماية المدنية الجثة، بأمر من نيابة محكمة خنشلة، قبل نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى بن بلة، في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي، لتحديد أسباب الوفاة وهوية المعني.