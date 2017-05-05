هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، نتائج الانتخابات التشريعية وكان الملفت فيها تراجع نسبة المشاركة إلى قرابة 38 بالمائة مسجلة انخفاضا مقارنة بعام 2012 أين بلغت 43 بالمائة مع إحصاء مليوني ورقة ملغاة.

كما حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على موقعه كأول حزب في البرلمان رغم تراجع عدد مقاعده إلى 164 وتقدم شريكه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي وسجل الإسلاميون نتائج مخيبة مقارنة بتفاؤلهم خلال السباق وانهار تمثيل أحزاب مثل حزب العمال والافافاس والأرسيدي.

كيف تقرأ هذه النتائج الأولية وخلفية امتناع قرابة 60 بالمائة من الناخبين عن التصويت؟ وهل هذه النتائج واقعية أم أنها مضخمة لصالح أحزاب السلطة كما يقول المعارضون؟ وهل أعادت هذه الانتخابات إنتاج نفس المشهد البرلماني الذي كان محل انتقاد خلال العهدة السابقة؟