حنون ولعبيدي وجها لوجه وصالحي الفائز الوحيد عن حزبها "الشروق" تنشر القائمة الاسمية لممثلي الشّعب الجدد

تنشر "الشروق" القائمة الكاملة للفائزين في الانتخابات التشريعية، بالتفصيل، حيث تعرض فائزي كل ولاية، بالاسم والانتماء السياسي، مع التنويه بأن هذه القائمة أعدّت بناء على النتائج الأولية للاقتراع، في انتظار النتائج النهائية التي يعلنها المجلس الدستوري، عقب النظر في الطعون. وأعدت هذه القائمة شبكة مراسلي "الشروق" عبر الولايات.

غليزان

قلوعة حمداش/ الأفلان

بن جبار عبد القادر/ الأفلان

حمداش حاج / الأفلان

مكي سعدية / الأفلان

بودالية امحمد / الأفلان

يقدومي نور الدين / الأرندي

بلغوثي حاج / جبهة المستقبل

بوشامة محمد / حمس

بن عولة هواري / حركة الوفاق الوطني

عبد الصادوق سيد أحمد / الأمبيا

تندوف

تواقين عبد الحميد / الاتحاد من أجل العدالة والبناء

موساوي محمد / الأفلان

ديري سيد احمد / الأرندي

سنوسي محمد مولو د / حمس

مويس عبد الباسط / حزب التجديد الجزائري

نتائج الانتخابات التشريعية

ولاية الجزائر

لويزة حنون / حزب العمال

جلول جودي / حزب العمال

نادية شويتم / حزب العمال

رمضان يوسف تاعزيبت / حزب العمال

خديجة بودين / حزب العمال

توفيق بوزيان / حزب العمال

فروخي سيد احمد / الأفلان

الطاهر خاوة / الأفلان

عبد اللطيف زغدار / الأفلان

نادية لعبيدي / الأفلان

آمال ضروة / الأفلان

جمال ماضي / الأفلان

محمد صديقي / الأفلان

مصطفى بوعلاق / الأفلان

فتيحة بومهدي / الأفلان

سعيدة بوناب / الأفلان

صديق شهاب / الأرندي

فرحات شابخ / الأرندي

عبد الكريم مهني / الأرندي

حورية اولبصير / الأرندي

فوزية سحنون / الأرندي

عبد الغني ويشر / تاج

مصطفى نواسة / تاج

كريمة عدمان / تاج

عريبي حسن / اتحاد البناء

سليمان شنين / اتحاد البناء

خمري بلدية زوجة عثماني / اتحاد البناء

ايدير بن يونس / الحركة الشعبية الجزائرية

محمد فريد / الحركة الشعبية الجزائرية

طواهري جميلة زوجة خيار / الحركة الشعبية الجزائرية

مناصرة عبد المجيد / تحالف حمس والتغيير

شريفي احمد / تحالف حمس والتغيير

مالك لويزة / تحالف حمس والتغيير

كريمة بلقاسم زوجة غزالي / الأفافاس

بلول كريم / الأفافاس

نبو محمد / الأفافاس

ولاية وهران

حجوج عبد القادر / الأفلان

مير محمد الصغير / الأفلان

قدوري حبيب / الأفلان

خليل جمال الدين / الأفلان

بن علي هواري / الأفلان

شعابني فتح الله / الأفلان

حريزي محمد الأمين / الأفلان

ملياني محمد / الأفلان

بلعربي كمال / الأفلان

بيكاجة نور الدين / الأفلان

بن مراد زرفة / الأفلان

قاديري سمية / الأفلان

شيخاوي حورية / الأفلان

حيان فاطمة / الأفلان

جيلالي نعيمة / الأفلان

زيتوني الطيب / الأرندي

رتيبة عياد / الأرندي

لوهيبي نبيل / الأرندي

أدرار

الهامل علي / الأفلان

يوسفي سعيدة / الأفلان

مازوزي محمد / الأرندي

دلالي حسين / تاج

عقبة كنتة محمد / الكرامة

عين تموشنت

بوسيف طويل / الأفلان

جاهد طاشي فاطمة / الأفلان

بن زينة زواوي / تحالف حركة مجتمع السلم

حسكر علي / الأرندي

زواني بن يوسف / تاج

معسكر

عبد المالك صحراوي / الأفلان

عبد الله هواري / الأفلان

رقيق مختارية / الأفلان

بوتين محمد / الأفلان

سليماني جيلالي / الأرندي

شافي زوبيدة / الأرندي

خثير سي حمدي / الأمبيا

مرزوق خيرة / الأمبيا

عبد القادر بيدي / حمس

بن دوخة بن عمر / حزب العمال

النعامة

سعداوي سليمان / الأفلان

عتبي بختة / الأفلان

جديد نقاز / القائمة الحرة النور

حميدي ميلود / حمس

كبير يحيى / الأرندي

تيسمسيلت

شعلال أحمد / الأفلان

بوشارف عبد الحميد / الأفلان

عباد خديجة / الأفلان

قيجي محمد / الأرندي

بربارة الشيخ / الأمبيا

سعيدة

مرابط علي / الأفلان

حاجي أمحمد / الأرندي

مذكور عبد القادر / الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية

عبد الهادي محمد / قائمة حرة ـ أ ـ

قوادري قادة / قائمة حرة ..ب.

الشلف

شنوف محمد / الأرندي

معطي فاطمة الزهراء / الأرندي

بن زعمية معمر / الأرندي

العايدي عيسى / الأرندي

عامر عمر / الأفلان

طاهر جبار سعاد / الأفلان

صادوق أحمد / حمس

سعيدي فاطمة / حمس

طهراوي دومة فوزية / جبهة الديمقراطية الحرة

زيدان أحمد / جبهة الديمقراطية الحرة

بكوش يوسف / جبهة المستقبل

زيدان حليمة / جبهة المستقبل

عزايز محمد / الأمبيا

بومرداس

ابعزيز امحمد / التحالف الوطني الجمهوري

بوعلام درامشيني / الأرندي

رقاس بوجمعة / الأمبيا

رقاس جمعة / الأمبيا

سيد علي بلعيد / الاتحاد الوطني من أجل التنمية

زوقاري الصادق / الأفلان

ايت احمد فازية / الأفلان

نعيمة صالحي / حزب العدل والبيان

علي العسكري / الأفافاس

سعيد مزوار / تحالف حمس

مستغانم

عبد القادر والي / الأفلان

عبد الحميد سي عفيف / الأفلان

تكوك منصورية / الأفلان

فوغلو الحبيب سنوسي / الأفلان

محمد محيي الدين / الأفلان

قاسم العيد / الأرندي

فتيحة برحو / الأرندي

قرماط أمحمد لكحل / الأمبيا

محمد بوثلجة / تاج

تيزي وزو

عبد العزيز بالول / الأفافاس

محمد كلاليش / الأفافاس

جميلة بوعزيز / الأفافاس

أحسن منصوري / الأفافاس

ياسين عيسيوان / الأرسيدي

ليلة حاج أعراب / الأرسيدي

موح أرزقي حمدوس / الأرسيدي

حميد آيت سعيد / الأرسيدي

طيب مقدم / الأرندي

دهبية لوصيف / الأرندي

سعيد لخضاري / الأفلان

جزيرة قندود / الأفلان

نادية يفصح / حزب العمال

بلقاسم بن بلقاسم / القائمة الحرة إيزوران

نور الدين آيت حمودة / القائمة الحرة بديل المواطنة

بجاية

شافع بوعيش / الأفافاس

رشيد شباطي / الأفافاس

نادية طاحي / الأفافاس

ناصر عبدون / الأفافاس

دريس عبد الرحمن / الأفلان

السيدة عزوق / الأفلان

عثمان معزوز / الأرسيدي

وعلي نورة / الأرسيدي

كمال بوشوشة الأرندي

زينة إخلف / التجمع من أجل الجمهورية

خالد تازاغارت / جبهة المستقبل

براهم بن ناجي / القائمة الحرة مبادرة المواطنة

تلمسان

شايف عكاشة / الأفلان

دنوني عبد المجيد / الأفلان

بوناقة كمال / الأفلان

تربش عبد الرزاق / الأفلان

بن يمينة صورية نهال / الأفلان

سنوسي امين / الأرندي

بن حبيب جميلة / الأرندي

خواني محمد / الأرندي

سهلي إسماعيل / الأرندي

فقيه عكاشة / تاج

نابي الهبري / حمس

رابح مختار / حزب الكرامة

الأغواط

صافي العرابي / الأرندي

خديجة ريغي / الأرندي

أحمد صليعة / قائمة التواصل(حرة)

دقموسي الدقموس / جبهة الجزائر الجديدة

يحي زعابطة / الأفلان

خليفة بن سليمان / جبهة المستقبل

ولاية الوادي

بن سالم بلهادف / الأفلان

عزيزة بن عون / الأفلان

أحمد بالبار / الأفلان

الهادي قويدري / الأفلان

عثمان فتح الله / الأفلان

يحيى بنين / تحالف حمس

صليحة قاشي / تحالف حمس

فتحي عون / تكتل حزب الفتح

ولاية إيليزي

حامية مصطفى / الأفلان

بن كلالة حسين / الجبهة الوطنية للحريات

الهزة محمد / الأرندي

حماني همة / جبهة المستقبل

بن عبد الرحمان المهدي / تاج

المدية

بدة محجوب / الأفلان

محمد كاديك / الأفلان

احمد شعواطي / الأفلان

سعد الدين احمد / الأفلان

تركية اسكندر / الأفلان

بن تلمساني جويدة / الأفلان

بودراجي مسعود / الأرندي

زبيري نعيمة / الأرندي

كبريتة محمد / تحالف حمس

مريم مسعوداني / تحالف حمس

جدو رابح / جبهة النضال الوطني

الجلفة

بلعباس بلعباس / الأرندي

حسناوي عبد القادر / الأرندي

طوير الحفناوي / الأرندي

مكار الزهرة / الأرندي

كرمة فطيمة / الأرندي

إسماعين الحدي / الأفلان

رحماني خالد / الأفلان

نعوم بلخضر / الأفلان

محمدي نبيلة أحلام / الأفلان

شاوي الطاهر / تاج

توتة عائشة / تاج

بن إبراهيم الطاهر / التجمع الجمهوري

لخضر ابراهيمي / حمس

فتحي خويل / القائمة الحرة أبناء الشعب

ولاية تبسة

مناعي أحمد / الأرندي

سراج خديجة / الأرندي

عمارة الكامل / الأرندي

محمد جميعي / الأفلان

مصطفاوي أمال / الأفلان

عطية العيد / حركة مجتمع السلم

بخوش الصديق / الحزب الوطني للتضامن والتنمية

برايجي الوردي / حركة الحرية والعدالة

ولاية باتنة

الحاج العايب / الأفلان

الورذي عبد الصمد / الأفلان

عمار جيلاني / الأفلان

شريف نزار / الأفلان

عمر عثماني / الأفلان

نبيلة بن بولعيد / الأفلان

فاطمة تاغليسيا / الأفلان

نورة ريغي / الأفلان

بلقاسم بركات / الأرندي

نجاة عمامرة / الأرندي

حكيم بري / الأرندي

عبد الكريم بن عمار / جبهة المستقبل

بسمة عزوار / جبهة المستقبل

ولاية سكيكدة

فؤاد بن مرابط / الأرندي

سعد زويتن / الأرندي

حسان شويط / الأرندي

السيدة نواري / الأرندي

السعيد بوحجّة / الأفلان

هشام رحيم / الأفلان

نبيلة تومي / الأفلان

محمد نيني / حركة حمس

صالح زويتن / تحالف النهضة والبناء والعدالة

كمال بلخير / حزب تاج

حليم ناصري / حزب العمال

ولاية قالمة

حسان بونفلة / الأرندي

ليندة فارح / الأرندي

محمد نمامشة / الأفلان

صالح بوسلبة / تاج

نزيه برمضان / حزب الحركة الشعبية الجزائرية

يوسف براهمية / القائمة الحرة الأمل

ولاية خنشلة

عمار عيشاوي / الأفلان

مراد طاوس / الأرندي

مليح عبد الكريم / قائمة حرة الوفاء

محمد بوركبة / قائمة حرة صوت الشعب

بوزيان عبد العزيز / الحركة الشعبية الجزائرية

ولاية أم البواقي

طورش توفيق / الأفلان

خلاف باية / الأفلان

شبيلي لزهر _ مرواني أسماء / التجمع الوطني الدمقراطي

الواعر شعبان _ جبايلية يوسف / قوائم حرة

تمرابط ناجي / حزب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء

معنصر محمد السعيد / تحالف حمس مع التغيير

ولاية سوق اهراس

بلقاسم سلطانية / الأفلان

خليفي سومية / الأفلان

جبار ياسين / الأرندي

العلوي سلوى / الأرندي

قوادرية إسماعيل / جبهة المستقبل

لعجايلية بدر الدين / القائمة حرة أمل وعمل

ولاية ميلة

طورشي بوجمعة / الأرندي

نكاع عبد الرحمان / الأرندي

لبيض نورة / الأرندي

بن عبد الرحمان محمد الهادي / الأرندي

بولمعيز كمال / الأفلان

بوغرارة أمال / الأفلان

بورواق عبد الحميد / حركة المواطنين الأحرار

زنتوت مهدي / تحالف حركة مجتمع السلم

بولفراخ فاتح / حزب الشباب

مغواش عبد الرزاق / عهد 54

ولاية الطارف

طارق تريدي / الأفلان

سوفي حدي / الأفلان

بوبكر معيزي / الأرندي

ـ ملواح وسيلة / الأرندي

ولهاصي لخضر / الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء

برج بوعريرج

حماوي عز الدين / القائمة الحرة صوت البسطاء

السيدة بن زيوش / القائمة الحرة صوت البسطاء

كريبع العيد / القائمة الحرة صوت البسطاء

إسماعيل بن حمادي / الأرندي

نجية محارقة / الأرندي

نور الدين حريش _ الأفلان

بلعباسي الحسين / جبهة النضال الوطني

حسين ضامن / جبهة المستقبل

ولاية بسكرة

جلاب محمد / الأفلان

وسيلة الطيب / الأفلان

لخضر سيدي عثمان / الأرندي

طلحة هدى / الأرندي

ديديش زين العابدين / جبهة المستقبل-

الحاج لعروسي لكريد / حزب الكرامة

عمراوي مسعود / الاتحاد من أجل النهضة والعدالة و البناء

عمار موسي / تحالف حركة مجتمع السلم

إبراهيم ساعو / القائمة الحرة ـ نداء الأوفياء

ولاية تمنراست

بابا علي محمد / الأرندي

قمامة محمود / الأفلان

الهمال البكاي / الحركة الشعبية الجزائرية

بلوافي مولاي احمد / تجمع أمل الجزائر

طالب احمد / حزب الشباب

ولاية ورقلة

لعروسي إبراهيم / الأفلان

الأخضاري سعاد / الأفلان

خمقاني عبد العزيز / الأرندي

زروقي بلقاسم / تحالف حركة مجتمع السلم

محمد مسعودي / حزب الفجر الجديد

جزار عبد الحميد / الحزب الوطني للتضامن والتنمية

دليلي ميلود / القائمة الحرة الفرسان

ملاحظة:

تم إقصاء مترشح حركة الانفتاح بن يحكم توفيق من قائمة الناجحين لعدم حصوله على 7 بالمائة من الأصوات وتم منح هذا المقعد للأفلان .

ولاية عنابة

بوجمعة طلعي / الأفلان

دنداني حياة / الأفلان

بهاء الدين طليبة / الأفلان

محمد امير / الأرندي

بيازة شبلي / الحركة الشعبية

سليماني الصادق / جبهة القوى الاشتراكية

عبد الوهاب دايرة / حركة مجتمع السلم

عبد الحكيم بن طبولة حركة الوفاق الوطني

قسنطينة:

محساس عمار / الأفلان

بغدادي / الأفلان

بن خلاف لخضر / النهضة والعدالة والبناء

بوشمال فاطمة / النهضة والعدالة والبناء

بن جدو نسيمة / التحالف الوطني الجمهوري

عيدوسي / حركة الإصلاح الوطني

مسيعد جمال / الحرية والعدالة

عجيسة يوسف / حركة مجتمع السلم

شنيني عبد الكريم / الأرندي

حمايزية محمد / الحركة الوطنية للعمال الجزائريين

شلغوم هشام / حزب العمال

عمار خلفاوي / حركة الوفاق الوطني

غرداية

خياط عبدالله القائمة الحرة الوفاء والتواصل

محمد الشايش القائمة الحرة القصر القديم

محمد مهاية الأفلان

عبازة يحيى القائمة الحرة الإشراق

محمد أبي اسماعيل القائمة الحرة الوحدة والتداول

بشار

عماري نصر الدين / الأفلان

سليماني عبد القادر / الأرندي

برشيد يوسف / حمس

كريم محمد / تاج

تازير عبد الجبار / الانفتاح

عين الدفلى

محمد ناجم / الأفلان

عبد الباقي طواهرية ملياني / الأفلان

خيرة بونعجة / الأفلان

حسين بن حليمة / الأفلان

مصطفى ناصي / الأرندي

شهرزاد عزيزي / الأرندي

مصطفى عطراوي / القائمة الحرة الونشريس

هاجر بن قدور / القائمة الحرة الونشريس

امحمد أوفقير / تجمع أمل الجزائر

محمد مقران / حزب المستقبل

تيبازة:

بوعبد الله محمد ( الأفلان )

بوجمعي فايزة ( الأفلان )

بن عميروش بلقاسم ( الأرندي )

مالاوي سعاد ( الأرندي )

زيبوش سمير ( عهد 54 )

كوشي فتحي ( حزب العمال )

جيبلالي زرقي حمايدي ( تحالف حركة حمس )

ولاية المسيلة

بيبي محمد العيد / الأرندي

دهيمي لخضر / الأرندي

شويحة لويزة / الأرندي

جمال قيقان / الأرندي

ماضي تلي / الأفلان

بن شلالي محمد / الأفلان

بوشنافة سعاد / الأفلان

بوداود عبد اليامين / الأفلان

ميمون اسماعيل / تحالف حركة مجتمع السلم

شتوح نوة / تحالف حركة مجتمع السلم

هلالي محمد / القائمة الحرة الهلال

أحميدي محمد علي / الاتحاد للتجمع الوطني

سطيف

محمد ذيب / الأفلان

حسان غول / الأفلان

هندية مرواني / الأفلان

فرحات ارغيب / الأفلان

معاذ بوشارب / الأفلان

كريمة خولة حويفي / الأفلان

عمر بوليفان / الأرندي

صلاح الدين دخيلي / الأرندي

خورية صحراوي / الأرندي

بوحرود لخضر / تحالف حركة مجتمع السلم

غمرة فريدة تحالف حركة مجتمع السلم

أيوب شرايطية / تجمع أمل الجزائر

بورغدة وافية / تجمع أمل الجزائر

بادي احمد / الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء

فرارمة شفيقة / الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء

مصطفى بلعياط / الحركة الشعبية الجزائرية

فضيلة عالم / الحركة الشعبية الجزائرية

ساحلي بلقاسم / التحالف الوطني الجمهوري

حياة بن شوش / التحالف الوطني الجمهوري

ولاية تيارت

الطاهر حجار / الأفلان

خالد بورياح / الأفلان

عبد القادر بوشيخي / الأفلان

نصيرة صادق / الأفلان

عبد القادر محدان / الأفلان

مصطفى بوعلي / تجمع أمل الجزائر

نجاة كايلي نهار / تجمع أمل الجزائر

حميد بخيري / الأرندي

وفاء شعلال / الأرندي

نصر الدين عوينات / جبهة المستقبل

الميلود عقون / الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء

البليدة

ايداليا غنية / الأفلان

جمال ماتسيكي / الأفلان

جعدي عدلان / الأفلان

منصور عمر / الأفلان

تغرسي الهواري / الأفلان

أقنيني مسعود / الأفلان

زبير عبدلي / الأفلان

رابحي عقيلة / الأفلان

أبركان أمينة / الأفلان

عبد القادر الطيب الزغيمي / الأرندي

مونية لعوادي / الأرندي

لمين عصماني / القائمة الحرة صوت الشعب

ولاية البيض

بوسماحة محمد / الأفلان

حبيبي تهامي / قائمة حرة

قنيبر جيلالي / الأرندي

علي منور / حمس

مقعد تحالف النهضة العدالة والتنمية

ولاية جيجل

يحيى عبد الرحمان / الأفلان

عرابة إيمان / الأفلان

ماضي يوسف / الأفلان

توهامي بومبيلات / الأرندي

فايزة بوحامة / الأرندي

ناصر حمدادوش / حمس

بدرة فرخي / قائمة حرة البدر

أحمد الشريف زغيغن / اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية

سيدي بلعباس

جاهد محمد / الأفلان

عبد اللاوي عبد القادر / الأفلان

جليخ علي بوسماحة / الأفلان

بوخلخال محمد / الأفلان

بن زناتي خيرة / الأفلان

جليل خيرة / الأفلان

يحياوي بوسماحة / الأرندي

بوجرارة خديجة / الأرندي

البويرة:

قائمة الفائزين بمقاعد البرلمان بالبويرة

محمد بوحة / الأرندي

حميد عبدات / الأرندي

فتيحة موسلي / الأرندي

عابد عمار / الأفلان

جميل العيداوي / الأفلان

نورة بوداود / الأفلان

الطاهر حاج موسى / حركة الوفاق الوطني

فريدة سي ناصر / التحالف الوطني الجمهوري

جمال بالول / جبهة القوى الاشتراكية

تيسمسيلت

شعلال أحمد / الأفلان

بوشارف عبد الحميد / الأفلان

عباد خديجة / الأفلان

قيجي محمد / الأرندي

بربارة الشيخ / الحركة الشعبية الجزائرية