نجح 150 طالب جزائري من مختلف المراحل والأطوار التعليمية، في الوصول إلى التصفيات النهائية لمسابقة "تحدي القراءة العربي" الذي سيقام بدبي شهر أكتوبر القادم، وذلك من بين أزيد من مليوني طالب شاركوا في التحدي لهذا العام يمثلون 48 ولاية جزائرية..
وسيتنافس ممثل (ة) الجزائر مع أقرانه المتأهلين من 15 دولة عربية ستشارك في هذا التحدي بدورته الثانية، والتي تستضيفها إمارة دبي خلال شهر أكتوبر القادم، حيث سيتوج فيها "بطل تحدي القراءة العربي" و"أفضل مشرف" و"أفضل مدرسة" على مستوى العالم العربي ضمن احتفال كبير ستوزع خلاله جوائز قيّمة.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة، اختيار لجنة التحكيم المتكونة من أساتذة ومربين لـ10 طلاب جزائريين من ضمن 150 طالب وطالبة بلغوا المرحلة الثانية للتحدي، بعد ما لخصوا كتبا في مختلف المجالات، حيث سيتنافسون فيما بينهم على من سيمثل الجزائر في مسابقة "تحدي القراءة العربي" ضمن تصفياته النهائية.
وتعد الطفلة "زينب" بمثابة أصغر متسابقة جزائرية تقدمت لهذا التحدي، حيث تبلغ 6 سنوات من العمر، كما قرر القائمون على فعاليات هذا التحدي إهداء هذه الدورة لروح الطالبة "فاطمة غلام"، التي توفيت في حادث سير وهي قادمة من ولاية أدرار للمشاركة في تصفيات العاصمة.
وهو ما أعلنته زليخة سوالمية مديرة ثانوية "حسيبة بن بوعلي" بالجزائر العاصمة مؤخرا بمناسبة انطلاق التصفيات الثانية.
الاحتفاظ باللقب الذي فازت به الجزائر العام الماضي بفضل الطفل "محمد جلود" صاحب السبع سنوات، هو التحدي الحقيقي الذي سيرفعه ممثل (ة) الجزائر خلال فعاليات الدورة الثانية.. فهل سيكون اللقب جزائريا؟
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1حاكم دبي يخصص الجائزة الأولى للطالبة الفقيدة "فاطمة"
2أزيد من مليوني طالب شاركوا في تصفيات "تحدي القراءة العربي"
3أول اجتهاد جزائري في تناول حياة سيد الخلق
4الحكومة تبحث عن حلول للتقشف في شهر التراث
5بعت حلي زوجتي من أجل إصدار كتابي ووزارة الثقافة تجاهلتني
Français English
الرأي
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 2/2
سليم قلالة
الحرية ليست واحدة!
جمال لعلامي
حتى لا تفطروا على "جرانة"!
عبد الناصر
حان الوقت حتى "تسمعّونا صوتكم"!
محمد الهادي الحسني
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
سليم قلالة
نظرة إلى المستقبل من خلال "اليوتوب"
التهامي مجوري
ماذا يراد بجمعية العلماء؟ 1/2
جمال لعلامي
بعيدا عن الغالب والمغلوب!
عبد الناصر
الامتحان!
خالد عمر بن ققه
في البرغوثي وصَحْبه.. أَلاَ تُبْصِرون؟!
الفيديو
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
إجراءات أمنية مشددة حول مراكز الإقتراع في فرنسا
أسماك طازجة في قلب الصحراء الجزائرية!!
هل يشهد اتفاق البرنامج النووي الإيراني نهايته على يد ترامب؟
ألكاراز يكشف أهدافه مع المنتخب الوطني
كويكيب يمر قرب الأرض ولكنه لن يرتطم بها
رفع دورة 2017 لروح الراحلة فاطمة غلام
أزيد من مليوني طالب شاركوا في تصفيات "تحدي القراءة العربي"
رابح / ع
نجح 150 طالب جزائري من مختلف المراحل والأطوار التعليمية، في الوصول إلى التصفيات النهائية لمسابقة "تحدي القراءة العربي" الذي سيقام بدبي شهر أكتوبر القادم، وذلك من بين أزيد من مليوني طالب شاركوا في التحدي لهذا العام يمثلون 48 ولاية جزائرية..
تغطيات ذات صلة
أول اجتهاد جزائري في تناول حياة سيد الخلق
أزيد من مليوني طالب شاركوا في تصفيات "تحدي القراءة العربي"
حاكم دبي يخصص الجائزة الأولى للطالبة الفقيدة "فاطمة"
الحكومة تبحث عن حلول للتقشف في شهر التراث
بعت حلي زوجتي من أجل إصدار كتابي ووزارة الثقافة تجاهلتني
وسيتنافس ممثل (ة) الجزائر مع أقرانه المتأهلين من 15 دولة عربية ستشارك في هذا التحدي بدورته الثانية، والتي تستضيفها إمارة دبي خلال شهر أكتوبر القادم، حيث سيتوج فيها "بطل تحدي القراءة العربي" و"أفضل مشرف" و"أفضل مدرسة" على مستوى العالم العربي ضمن احتفال كبير ستوزع خلاله جوائز قيّمة.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة، اختيار لجنة التحكيم المتكونة من أساتذة ومربين لـ10 طلاب جزائريين من ضمن 150 طالب وطالبة بلغوا المرحلة الثانية للتحدي، بعد ما لخصوا كتبا في مختلف المجالات، حيث سيتنافسون فيما بينهم على من سيمثل الجزائر في مسابقة "تحدي القراءة العربي" ضمن تصفياته النهائية.
وتعد الطفلة "زينب" بمثابة أصغر متسابقة جزائرية تقدمت لهذا التحدي، حيث تبلغ 6 سنوات من العمر، كما قرر القائمون على فعاليات هذا التحدي إهداء هذه الدورة لروح الطالبة "فاطمة غلام"، التي توفيت في حادث سير وهي قادمة من ولاية أدرار للمشاركة في تصفيات العاصمة.
وهو ما أعلنته زليخة سوالمية مديرة ثانوية "حسيبة بن بوعلي" بالجزائر العاصمة مؤخرا بمناسبة انطلاق التصفيات الثانية.
الاحتفاظ باللقب الذي فازت به الجزائر العام الماضي بفضل الطفل "محمد جلود" صاحب السبع سنوات، هو التحدي الحقيقي الذي سيرفعه ممثل (ة) الجزائر خلال فعاليات الدورة الثانية.. فهل سيكون اللقب جزائريا؟