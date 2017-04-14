كتاب "السيرة النبوية" للأستاذ أحمد بناسي أول اجتهاد جزائري في تناول حياة سيد الخلق

صدر حديثا عن منشورات الخلدونية بالعاصمة كتاب جديد للأستاذ أحمد بناسي بعنوان "السيرة النبوية الشريفة" جاء في 160 صفحة.

الكتاب الذي خرج منذ أيام فقط إلى الأسواق يأتي في سياق رغبة من الكاتب إيجاد مساهمة جزائرية في انجاز سيرة خاتم الأنبياء، هذه الرغبة التي عاشت معه منذ أن كان طالبا في جامعة القرويين بفاس تحققت أخيرا بعد أن توصل إلى تجاوز جملة من الصعوبات، منها إزالة الغموض الذي اكتنف سرد بعض الأحداث، حيث عمد إلى قراءة ما وراء السطور، وكذا تجاوز التضخيم الذي ساد في سيرة المؤرخين لبعض الأحداث على حساب أخرى، وكذا تحديد التواريخ بدقة. فقد عمدت بعض المراجع إلى ذكر أحداث تاريخية دون الإشارة إلى تواريخ وقوعها، مما يجعل المؤرخ يجد صعوبة في ملء الفجوات التاريخية أو معالجة بعض الأخبار المسكوت عنها.

الكتاب الموجه للباحثين وخاصة للطلبة والتلاميذ جاء في محورين، حيث تضمن المحور الأول أربع مراحل. المرحلة الأولى تمتد من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بداية الوحي. والمرحلة الثانية من بداية الوحي إلى الهجرة النبوية، بينما المرحلة الثالثة امتدت من الهجرة إلى فتح مكة المكرمة، والرابعة تمتد من الفتح إلى وفاة الرسول.

بينما المحور الثاني يجد فيه القارئ مزجا بين علم النفس والتاريخ والجانب التربوي والدقة العلمية، خاصة في استعمال التواريخ وتحديد جدول زمني برزنامة الشهور القمرية، حيث أرفق المؤلف كتابه بجدول بالتواريخ بإمكان القارئ أن يستعين به على معرفة تواريخ الأحداث الكبرى، وهو مرتبط بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إضافة إلى الرسائل التي وجهها نبي الله إلى الملوك والقادة في عصر، الأمر الذي يجعل الكتاب وثيقة تاريخية مهمة.