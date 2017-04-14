توقيف شاب بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية في تلمسان

تمكنت شرطة أولاد ميمون بتلمسان الأسبوع المنصرم، من إلقاء القبض على شاب في العقد الثاني، حيث تم توقيفه بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية وحيازة وحمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس بدون سبب شرعي.

ومجريات هذه العملية تم في حدود الساعة الحادية عشر ليلا إثر دوريات راجلة لعناصر أمن دائرة أولاد ميمون و بالضبط قرب محطة القطار حيث لفت انتباههم شخص مشبوه وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته سلاحين أبيضين، سكين من الحجم الكبير من الصنف السادس، بالإضافة إلى خنجر من نوع أوكابي، وجهاز هاتف نقال، ليتم تحويله إلى مقر الأمن بأولاد ميمون وأثناء تفحص هاتفه،تم العثورعلى مجموعة من التسجيلات الصوتية يضم محتواها أناشيد دينية جهادية تحريضية وعليه وبعد الحصول على إذن بالتفتيش الصادر عن الهيئة القضائية ،تم تفتيش مسكن السالف الذكر أين تم حجز سلاح أبيض من الحجم الكبير (سيف) من الصنف السادس وقارورة مسيلة للدموع من نوع كليموجان بالإضافة إلى صحن هوائي مقعر كان يستعمله كدرع وبعض الكتب الدينية الجهادية. ويبقى التحقيق مستمرا للكشف باقي شركائه.